黃齊元／地緣政治與明日護國神山

最近隨著中美地緣政治角力，半導體產業秩序被徹底打亂，全球景氣降溫，台積電調降營收目標。美國祭出嚴苛補助條件，台積電騎虎難下，護國神山蒙難。

事到如今，神山已不可能護國，需要國護神山。但相較南韓政府，我們國家做了什麼事？隨著美國兵推情境，台海戰爭在外國人眼中更加真實，美方加速武裝台灣，軍火商連袂前來。政府所做的只是私下懇求美方，不要高調表態台灣晶片國安風險。

當前地緣政治，正快速改變全球經濟與產業版圖。美國除了積極動員台灣備戰外，並將半導體當作最重要核心利益，聯合日、荷抵制中國。大陸已開始反制，未來有可能禁止美光晶片進口，美國放話警告南韓，不可趁虛而入，展露其蠻橫心態。

美國五二○億美元「晶片法案」執行遭遇很大挑戰，較成功的是「通膨削減法案」，補助電動車產業，吸引外資（包括南韓及歐洲）至美國設廠，除了電動車外還有鋰電池。大陸寧德時代近期和福特合作，但南韓是最大贏家，未來南韓電池業者在美市占預期將大幅提升。

美國財長葉倫強調，美國不應與中國經濟全面脫鉤，否則將對雙邊造成災難性後果。對於美國在半導體產業對中國全面制裁，葉倫的理由是基於「國安」考慮，並準備接受可能要為此付出的經濟代價。這種說詞相當矛盾，就如同美國承認「一個中國」，但同時卻又積極武裝台灣，當然不會有好結果。

面對地緣政治挑戰，中國在經濟上有幾大對策。首先，全力推動內循環，因應出口下跌；其次，積極發展電動車和電池生態系，擴大領先優勢；再者，扶植技術導向隱形冠軍，強調「專精特新」中小企業。在此同時，中國大幅開放市場，LVMH因中國市場近期市值超過五千億美元。為了刺激經濟，中央釋出利多扶植民企，對象包括過去兩年大力整頓的互聯網平台。

亞洲地緣政治新勢力是印度，最近超越中國成為世界第一人口大國。印度很多基礎條件尚不具備，但因為是民主國家，又有人口紅利，符合美國戰略夥伴條件，成為供應鏈基地新選擇。

南韓是最值得台灣關切的競爭對手。三星雖然被台積電打趴，但南韓獲利最高企業去年已改為現代汽車，目前躍升全球第三大汽車集團，企圖在二○三○年成為全球第三大電動車商。南韓LG能源解決方案現為全球第二大電池製造商，未來美國是其最主要市場。

南韓總統尹錫悅訪美，兩天吸金四十四億美元，其中Netflix將投資韓國影視劇廿五億美元，另外六家美國氫能源、半導體、環保企業將對南韓投資十九億美元。南韓軟實力征服全球，創造龐大經濟價值，其成就較TikTok更可觀。

南韓政府近期選定十二項戰略技術，除了半導體、人工智慧、資安、新一代通信、機器人、生技以外，也包括二次電池、高科技出行、新一代核能、太空及海洋、氫能源、量子技術等領域，其中電池、氫能源已領先世界。

台灣熱點產業集中於半導體和軍工，均身不由己，受地緣政治影響，我們下一個護國神山究竟在哪裡？