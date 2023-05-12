劉大年／美中貿易戰的後續發展

美國自川普前總統在二○一八年三月，宣布對部分由中國大陸進口產品加徵懲罰性關稅；中國大陸隨即也宣布對部分美國進口產品課徵報復性關稅，美中貿易戰正式開始。

其間雖然在二○二○年一月雙方簽署美中第一階段貿易協議，但由於大陸履行程度不符美方期待；而後又爆發新冠肺炎及俄烏戰爭，地緣政治衝突白熱化，美中對抗也持續升級。

相較於川普時期，拜登政府政策更為全面性。除了沿續川普政府措施外，更擴大與盟邦合作，希望聯合「信賴」夥伴，阻止大陸技術擴張。在今年甚至成立跨部會「顛覆性技術打擊小組」，加強阻絕中國大陸以非法手段取得先進技術。

拜登政府也將產業政策與貿易政策結合，對於重點產業或關鍵領域補貼毫不猶豫，目的是要打造美系生產系統，杜絕以大陸為主的「非信賴」國家參與。各國也群起效尤，補貼已成為各國產業政策主軸。

世界貿易組織（ＷＴＯ）已無力約束各國脫序補貼，再加上美國若干貿易措施，在ＷＴＯ爭端解決的判決不利美方，但美國並無調整意願，再度衝撞ＷＴＯ功能；但諷刺的是美國另一方面卻倡議ＷＴＯ改革，期望ＷＴＯ可以發揮更大作用。

中國大陸則指責美國不遵守ＷＴＯ規範，並聲稱捍衛多邊貿易體系；與美國過去一直指責大陸加入ＷＴＯ後只享權利不盡義務，形成強烈對比，更使人有時空錯亂的感覺。

美國也跳脫以市場開放為主的自由貿易（ＦＴＡ），轉而推動「美國版」經貿協定。此可不需經過國會審議，以行政命令方式立即推動。美國也針對特定議題，簽定小型功能性協議，展現無比彈性。國會對此雖然有些微詞，但此已成為美國推動對外經貿政策主要模式。

例如美國與日本最近簽署「關鍵礦物協議」，日本可以受惠於美國「通膨削減法」中對電動車的補貼；台灣也應把握機會，主動向美國提出更多對台灣有利的合作需求。

美國自川普時期即對中國大陸在美國企業嚴審嚴查，避免美國成為中國企業海外上市集資的平台，以斬斷大陸企業的金融管道。已有多家在美上市的大陸企業，因不符合美國監管規定而下市。

最近美國又將矛頭指向大陸大型服飾電商希音（Shein） ，指責其侵犯智財權、鑽漏洞逃避關稅、資料外流違法個資、並侵害勞工權益，未來準備採取必要措施。

中國大陸並非沒有反制，例如嚴審中美合作在美國生產電池投資案；以網路安全審查為理由，對在大陸的外資企業搜查、甚至逮捕行動；最近又通過新版「反間諜法」，也引起美國企業的不安。

拜登總統已宣布要競選連任，無論明年大選結果為何，美國對中國大陸強硬立場不會改變。未來美中在關鍵領域會分道揚鑣，兩大強權會對抗至分出勝負為止。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）