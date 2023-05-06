詹文男／新聞事件的驚天行銷

拜網路傳播效果快速之賜，往往許多新聞事件一發生，全國民眾透過手機就得到相關訊息。四月下旬就發生一起少年持改造衝鋒槍到新北市土城區一間當鋪掃射五十一槍之事件，影片曝光後在網路瘋傳，震驚全國。而讓人意外的不僅是這少年的大膽行徑，旁邊路人表現之淡定冷靜，也讓國際媒體吃驚不已。

而當大家正在關注這起危害社會治安的黑幫事件的同時，好友老吳傳來一則網路賣家的電商廣告，組合銷售這位少年槍手所背的高價名牌包及腳上穿的萬元知名運動品牌潮鞋，內容標註「GUN BOY衝鋒包」，標語寫著「土城限定款，出門走跳必背」，「與槍手同款，歡迎詢價」，更表示「這背包空間大、能容納一把衝鋒槍」，真是讓人啼笑皆非。

在現今快速變遷的社會，新聞事件往往成為民眾熱門的話題，而也因為大家的關注，因而成為廠商行銷產品的一個重要媒介。但這種利用新聞事件來行銷或者提升品牌知名度的手段，也需要審慎為之，免得造成反效果。

一般而言，透過新聞事件行銷有以下幾個好處：首先，新聞事件通常是大眾關注的焦點，因此，如果品牌能夠巧妙地利用重大新聞事件來行銷，可以在短時間內得到大量曝光，提高品牌的知名度和影響力。

其次，品牌透過新聞事件進行行銷，可以讓消費者清楚了解品牌所展現的價值觀和形象，進而增強品牌認知度和信任度。尤其，如果品牌在行銷過程中能夠展現出對社會的關懷和貢獻，更可進一步提升品牌在消費者心中的好感度與心占率。

最後，透過新聞事件進行行銷，可以讓品牌吸引更多的潛在客戶，進而擴大銷售市場。亦即如果品牌能夠巧妙地將新聞事件與產品或服務相結合，應可促進產品的銷售，提高市場競爭力。

不過，在運用新聞事件行銷時也要注意以下幾點，才會獲得比較好的效果。其一是需了解消費者的需求和喜好，也需要有明確的行銷目標和策略，手段也要有所創新，才能符合消費者喜新厭舊的口味與變化。

其二是應考慮社會和公眾的反應。新聞事件常涉及一些敏感的話題，例如暴力、犯罪等，這些議題容易引起公眾的情緒和譴責。因此，品牌在選擇新聞事件進行行銷時，需要慎重斟酌，避免選擇與道德和公眾價值觀相衝突的事件。

其三，品牌在利用新聞事件行銷時，還需要注意到效果和成本之間的平衡。行銷手段必須要能夠產生足夠的效果，才能為品牌帶來利益和收益。但是行銷的成本也需要控制在合理的範圍之內，以避免對品牌造成不必要的損失。

以前述GUN BOY衝鋒包為例，雖然廣告引發很多網友的關注與轉傳，成本也不高，但這樣的搞笑行銷手段，不僅讓許多人感到不舒服，更引起很大的議論，是否真能夠達到行銷效果，讓人存疑，而且也可能損及既有的品牌形象，不可不慎！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）