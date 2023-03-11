彭金隆／金融科技創新的樹木與森林

人們常用「見樹不見林」，提醒看事情要有全面性，以免掉進「一葉障目，不見泰山」的窘局。「金融監理沙盒」是我國金融科技創新重要的機制，卻有兩年申請案掛零；首創沙盒的英國，在官網公布的申請案數已超過五百件，相較之下我們確實很有努力空間，因此也出現檢討監理政策的聲音。但台灣金融創新績效不如預期，問題盤根錯節，金管會未必是所有問題的關鍵，而是整體社會結構下的必然結果。

平心而論，金管會對金融科技發展的關注有目共睹，過去少有金融政策，連續獲六任主委高度支持。既如此賣力，結果何以不如預期？到底什麼是影響金融創新發展的樹木與森林？最近指導博士論文剛好涉及這個議題。

透過觀察金融科技國際發展脈絡，發現金融監理決策容錯程度，可能是影響一個國家金融科技創新程度的重要關鍵之一；如果監理容錯幅度愈大，則金融科技應用與創新空間愈寬廣。但創新與風險一體兩面，成功固然欣喜，但創新或失敗引發的負面結果，往往不易被社會接受。

監理決策容錯程度大小，取決於社會究責機制強弱。當社會監督與問責壓力愈大，對肩負責任的監理者言，可接受監理寬容程度也就愈窄，當然科技創新幅度與速度就難樂觀。

繼續深究下去，發現究責機制強弱，跟幾個關鍵因素有關：民意監督力量、消保意識與機制、社會信任及監理對市場收控能力強弱等。民意監督究責愈發達地方，對金融創新失敗容錯空間自然變低；當金融消保機制愈完備、消費權益意識愈強烈，更無法容忍創新帶來的傷害。若加上社會對政府政策信心不足，則究責力道也更強，多方因素交疊，容錯程度就會被壓抑，創新就更不易。可見金融創新具象，是整體社會結構與氛圍的總和，並非單一機構改變政策就能治本。

觀察新加坡，政府與金融監理機構較強勢且具優勢，民眾對政府具有極高度信任，加上監督行政權問責強度相對不高，讓金融科技監理決策容錯空間變大，加上屬於普通法系國家更能及時調整法規，金融科技創新成效自然水到渠成。

反觀台灣社會從不缺究責與批評，強勢民意監督、發達媒體及高漲消費意識，加上民眾對政府信任程度不算高，自然讓有意擔責創新的人卻步。面對金融科技創新，自然是「規制不能少，謹慎不能無」，導致監理容錯程度有限，金融創新也很難與他國比肩。

金融科技監理模式並無優劣之別，重點在效率與安全間求取衡平。採寬容有利創新雖好，但稍有不慎可能陷入創新衍生的未知風險；取謹慎立場者，雖可免於失敗驚憂，但可能因市場創新不足喪失長期競爭力。

金融科技創新是資金、技術與人才的全球競賽，當我們整體條件不如人時，不只吸引不到資源，僅有的少數底氣還可能流失，絕非國家之福。金融創新要見樹又見林絕非易事，主事者當有突破困境的雄心勇氣，所謂「志不求易，事不避難，不遇盤根錯節，何以別利器乎？」