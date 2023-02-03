聽新聞
test
0:00 / 0:00
石崇良確定接任健保署長 薛瑞元：次長人選最快下週定案
衛生福利部中央健康保險署今天發布採訪通知，2月6日將舉行署長交接布達典禮。衛福部長薛瑞元說，確定由現任常務次長石崇良接任，至於次長接班人選，最快下週討論定案。
李伯璋在任6年8個月，是史上最長任期的健保署長，健保署日前發生健保資料外洩事件，檢調還在偵辦中，根據自由時報報導，這是導致李伯璋異動主因。
健保署今天下午發布採訪通知，將於2月6日（星期一）上午10時舉辦健保署署長交接布達典禮，由薛瑞元主持。薛瑞元接受媒體聯訪表示，確定由石崇良接任，但次長接班人選還沒討論。
對於外傳可能由現任衛福部疾病管制署長周志浩接棒，薛瑞元再度重申「還沒，還沒討論」，沒交接就沒有空缺，最快下週決定，這也要與行政院討論。
石崇良歷任衛福部醫事司司長、衛福部主任秘書、衛福部綜合規劃司司長、行政院衛生署企劃處處長、衛生署醫事處處長，資歷完整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言