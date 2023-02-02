新閣揆倍受期望 施政應有輕重緩急

國民黨要行政院長陳建仁速做勞保改革、民眾黨要他制定還款計畫、時代力量呼籲他通過《礦業法》；六都市長想要交通月票、NGO希望他管制中資…。各界對於陳建仁的期待殷切，但他僅有475天任期，真的能率領百官處理這麼多事嗎？院長似應先與各部會凝聚共識，先提出讓人民有感的政策，才是有方向感的做法。

政黨六都紛提訴求

陳建仁上任後，首先拜會立法院各黨團，在野黨磨刀霍霍，如國民黨呼籲普發1萬元現金、提出勞保改革方案；民眾黨團則希望他大破大立，提出結構性改革方案，解決低薪、高房價等問題；時代力量關心《平均地權條例》修正、《礦業法》與《水土保持法》等議題，各黨都對陳建仁展現高度期待。

在2日的行政院會上，六都首長還表達希望改善溝通機制、財政收支劃分等訴求，台北市長蔣萬安也敦促中央儘速兌現「北北基桃」交通月票，陳建仁允諾會儘速評估。

政務多如牛毛

此外，NGO希望政府儘速修正《用電大戶條款》，還有整治電商平台蝦皮的金流狀況。國民黨、民眾黨也在記者會中多次強調要儘速提出普發現金的《特別預算》，補助中小企業、撥補台電的預算2400億預算不能「空白授權」，並提出新的「能源政策」、《氣候變遷因應法》的碳費配套措施、兵役改革等，陳建仁要處理的事情簡直是多如牛毛。

這幾天下來，輿論對於甫上任的陳建仁充滿期待，希望他能夠發揮聖騎士「捨我其誰」、「犧牲奉獻」的精神，陳建仁也在發言中多次強調「願作地上的鹽」、「為人民服務是共同信仰」，但這份滿滿誠意還是必須有具體的行動綱領，但陳建仁任期僅475天，不免令人擔心：這麼多事情有辦法在這麼短的時間完成嗎？

應訂定優先次序

其實，在公司治理上，處理事情需區分出優先順序才有效率，而行政院橫跨12部9會3委員會，要做的事情那麼多，陳建仁應該邀集眾部會討論處理政策的短中長期目標，並取得民意共識，否則在多頭馬車拉動下，陳內閣即使想做事也很難讓民眾滿意，淪為「樣樣都想做，但卻都做不好」的窘境。

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