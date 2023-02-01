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新內閣操盤手是鄭文燦？郭正亮曝原因 預言陳建仁會回中研院

聯合新聞網／ 綜合報導
陳建仁（右）、與鄭文燦（左）接任正副閣揆。 圖／聯合報系資料照片
陳建仁（右）、與鄭文燦（左）接任正副閣揆。 圖／聯合報系資料照片

蘇貞昌卸下行政院長，由前副總統陳建仁接任，副院長則是前桃園市長鄭文燦。對此，前立委郭正亮坦言，「陳建仁只是對蔡英文不好意思，所以他就來做一下，可是真正操盤手一定是鄭文燦」。

郭正亮昨（31）日在節目《少康戰情室》中提到，鄭文燦是這次內閣改組的關鍵人物，他善於處理人際關係和分配，而行政院跟賴清德要怎麼互動，鄭文燦就是最重要的中間人。

郭正亮表示陳建仁跟賴清德其實不熟，而且陳建仁的背後力量主要是英系，那英系和賴清德的關係非常不好，所以鄭文燦就成為了重要角色。郭正亮猜測未來行政院的資源分配，可能是由鄭文燦處理，所以這就是和賴清德結合的關鍵點。

主持人趙少康接著質疑，陳建仁如今坐在行政院長的位置上，他有這個權利，還可能通通讓鄭文燦去玩？郭正亮認為，假設陳建仁這麼愛當行政院長，為什麼還要借調？他分析陳建仁還是會回去中研院，但不會在任期一半就跑路，「他只是對蔡英文不好意思，所以他就來做一下，可是真正操盤手一定是鄭文燦」

鄭文燦 陳建仁 行政院 郭正亮 賴清德 蔡英文

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