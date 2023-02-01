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民眾黨盼陳大破大立 時力促平均地權

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
陳建仁1日拜會立法院民眾黨與時力黨團，小黨關注議題相當多元。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
陳建仁1日拜會立法院民眾黨與時力黨團，小黨關注議題相當多元。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「既然這是陳建仁院長最後一任政務官，希望能提出勞保結構性改革方案。」民眾黨立委張其祿1日對前來拜會的行政院長陳建仁說，希望他能勇於承擔，提出勞保改革方案。民眾黨立委賴香伶則提醒，希望不要再出現過去蘇內閣反質詢的狀況。在陳建仁拜會時代力量時，立委陳椒華直言，《礦業法》要儘快通過。

制定長期還債計畫

陳建仁拜會完藍綠兩黨後，便到隔壁的青島會館拜會民眾黨與時代力量，民眾黨由總召邱臣遠率先出門迎接，而時代力量則致贈「苦民所苦」春聯一份給陳建仁。陳建仁先向民眾黨介紹新任閣員，並再次強調特別條例需要分成兩部分，普發現金與強化社會韌性。

邱臣遠先恭賀完陳建仁後，也提醒道，新閣揆上任沒有蜜月期，在過去蔡政府特別預算常態化下，我國國債恐突破6兆，雖然在特別條例中會將2400億拿來撥補勞健保、台電與強化社會韌性，但對於未來的虧空與撥補是否還有計畫，他建議陳建仁要制定長期的還款計畫。

勇提財政改革法案

賴香伶則說，過去蘇貞昌內閣高傲、強勢還會罵立委，期盼陳建仁能約束團隊，對國會更尊重並就事論事，讓我國府會關係與政治風氣能翻開新頁，過去曾擔任勞工局長的賴香伶也呼籲陳建仁儘速提出勞保改革方案。立委張其祿則坦言，他也出身學界，公職借調對學者來說是一時的，但也期待陳建仁在1年多任期內能做出更多貢獻。

他也說，就聯新任內政部長林右昌都說貧富差距是民進黨敗選原因，過去陳建仁批評國民黨讓台灣房價高漲1倍、陷入低薪困境，但蔡總統任內房價也漲了1.85倍，年輕人普遍充滿躺平、沒有希望的氛圍，希望陳建仁能提出更多結構性改革方案，有大破大立的勇氣。

平均地權條例要落實

隨後陳建仁來到時代力量黨團，時力立委陳椒華直言，《礦業法》修法延宕已久，希望陳建仁要求經濟部不要再拖，並且加強對《氣候變遷因應法》後續配套的重視，另外，《水土保持法》也應儘速修法，水土保持計畫要仿效環評一樣資訊公開。立委王婉諭則提醒，蔡總統2016年的政見《最低工資法》至今仍無蹤影，希望儘速提出。

王婉諭還提到，台灣每年有3千人死於交通事故，交通部去年已坦言讓事故死亡人數下降5%的目標落空，必須協調各部會更積極面對。立委邱顯智強調，《平均地權條例》雖然在立院三讀通過，但尚未確定執行日期，且前代理部長花敬群對於開罰預售屋的「溯及既往」原則恐有轉彎，行政院需儘速執行此法。

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陳建仁

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