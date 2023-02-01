快訊

燈會開幕前就定位 蔣萬安：林奕華2月3日上任副市長

民眾黨：沒有蜜月期 五面向監督新揆

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民眾黨團1日於立法院新會期召開記者會，強力監督社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義、財政紀律五大面向。（直播截圖）
民眾黨團1日於立法院新會期召開記者會，強力監督社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義、財政紀律五大面向。（直播截圖）

從勞保改革、普發現金到居住正義民眾黨團高呼「新內閣沒有蜜月期，一接任就要接軌」！民眾黨團1日於立法院新會期召開記者會，強力監督社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義、財政紀律五大面向。民眾黨團總召邱臣遠說，後續焦點會放在《平均地權條例》、《氣候變遷因應法》、《礦業法》與兵役改革的配套上。

加速嚴審普發現金

民眾黨團總召邱臣遠說，上會期《全民共享條例》草案延宕，目前朝野沒有共識，但應加快嚴審並衡量財政紀律、反對空白授權條款，以照顧弱勢、有效強化經濟與社會韌性為考量，幫助度過今年可能的通膨和不景氣。

針對勞保改革，民眾黨立委賴香伶表示，行政院院長陳建仁2016年擔任國家年金改革委員會召集人，2017年曾提出「年改會勞保年金改革建議方案」，改革勞保與勞退的弊病。現在陳建任擔綱閣揆大位，正是推動自己諾言的最佳時機，盼他還給新時代可以寄託的社會安全網。

居住正義不能落空

面對居住正義部分，民眾黨立委張其祿說，陳建仁於2016年總統立委大選電視辯論時就宣示「要聚焦年輕人居住正義對症下藥」。然而，2016年到2022年全國房地產成交價指數上漲1.85倍、租金上漲7.5%。

他指出，高房價等住居問題每況愈下，即使行政院撒幣推出「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，申請者明顯不如預期，實際執行率勉強過半，補貼政策也難以對高房價及高租金問題治本。張其祿強調，居住正義是真實存在的問題，政府不能只是喊喊口號。

應協助企業綠色轉型

民眾黨立委吳欣盈表示，最關切綠色轉型到中小企業協作的議題，去年立院三讀《氣候變遷因應法》台灣2050年淨零碳排目標。未來要持續監督包含碳盤查、碳費徵收、溫管基金收支辦法等12項子法，提高產業綠色升級的重要誘因，才能協助台灣產業真正接軌。

民眾黨立委陳琬惠直言，民眾黨在新會期仍關注民生經濟的部份，但農委會主委陳吉仲管控雞蛋供給與價格失靈、經濟部長王美花對速食麥當勞漲價卻不知情，卻都依然留任。她質問，民生經濟相關的部會首長，是否能夠面對民意，提出因應措施。

【更多精采內容，詳見

民眾黨 居住正義

延伸閱讀

陳建仁訪民眾黨團 立委籲盡早說明借調爭議

影／陳建仁上任閣揆後首度拜會立法院國民黨團

賴清德選總統定於一尊 高嘉瑜：陳建仁選總統機率低

國民黨喊加碼發現金1萬 陳建仁：疫情影響非一致化

相關新聞

陳建仁：行政團隊不是看守內閣 要為台灣打下堅韌基礎

行政院長陳建仁今天表示，新任內閣團隊只有475天、一年多的時間，但是他們絕對不是看守內閣，而是要為台灣未來10年、20年...

面對「地雷內閣」批評 陳吉仲：虛心接受、繼續打拚

陳建仁內閣日前陸續公布名單，1月28日第2波名單中，農委會主委陳吉仲留任，遭外界譏為「地雷閣員」之一，今天他出席宜蘭南方...

民眾黨盼陳大破大立 時力促平均地權

「既然這是陳建仁院長最後一任政務官，希望能提出勞保結構性改革方案。」民眾黨立委張其祿1日對前來拜會的行政院長陳建仁說，希望他能勇於承擔，提出勞保改革方案。民眾黨立委賴香伶則提醒，希望不要再出現過去蘇內閣反質詢的狀況。在陳建仁拜會時代力量時，立委陳椒華直言，《礦業法》要儘快通過。

民眾黨：沒有蜜月期 五面向監督新揆

從勞保改革、普發現金到居住正義，民眾黨團高呼「新內閣沒有蜜月期，一接任就要接軌」！民眾黨團1日於立法院新會期召開記者會，強力監督社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義、財政紀律五大面向。民眾黨團總召邱臣遠說，後續焦點會放在《平均地權條例》、《氣候變遷因應法》、《礦業法》與兵役改革的配套上。

陳建仁訪民眾黨團 立委籲盡早說明借調爭議

行政院長陳建仁今到立法院拜訪各黨團，民眾黨立委紛紛提出建議，包含超徵稅收、勞保年金改革、落實居住正義、氣候變遷、穩定民生...

影／陳建仁上任閣揆後首度拜會立法院國民黨團

行政院長陳建仁與副院長鄭文燦今天一同前往立法院拜會朝野黨團，拜會國民黨立法院黨團時，國民黨團主張將全民普發現金6000元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。