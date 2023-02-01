民眾黨：沒有蜜月期 五面向監督新揆

從勞保改革、普發現金到居住正義，民眾黨團高呼「新內閣沒有蜜月期，一接任就要接軌」！民眾黨團1日於立法院新會期召開記者會，強力監督社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義、財政紀律五大面向。民眾黨團總召邱臣遠說，後續焦點會放在《平均地權條例》、《氣候變遷因應法》、《礦業法》與兵役改革的配套上。

加速嚴審普發現金

民眾黨團總召邱臣遠說，上會期《全民共享條例》草案延宕，目前朝野沒有共識，但應加快嚴審並衡量財政紀律、反對空白授權條款，以照顧弱勢、有效強化經濟與社會韌性為考量，幫助度過今年可能的通膨和不景氣。

針對勞保改革，民眾黨立委賴香伶表示，行政院院長陳建仁2016年擔任國家年金改革委員會召集人，2017年曾提出「年改會勞保年金改革建議方案」，改革勞保與勞退的弊病。現在陳建任擔綱閣揆大位，正是推動自己諾言的最佳時機，盼他還給新時代可以寄託的社會安全網。

居住正義不能落空

面對居住正義部分，民眾黨立委張其祿說，陳建仁於2016年總統立委大選電視辯論時就宣示「要聚焦年輕人居住正義對症下藥」。然而，2016年到2022年全國房地產成交價指數上漲1.85倍、租金上漲7.5%。

他指出，高房價等住居問題每況愈下，即使行政院撒幣推出「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，申請者明顯不如預期，實際執行率勉強過半，補貼政策也難以對高房價及高租金問題治本。張其祿強調，居住正義是真實存在的問題，政府不能只是喊喊口號。

應協助企業綠色轉型

民眾黨立委吳欣盈表示，最關切綠色轉型到中小企業協作的議題，去年立院三讀《氣候變遷因應法》台灣2050年淨零碳排目標。未來要持續監督包含碳盤查、碳費徵收、溫管基金收支辦法等12項子法，提高產業綠色升級的重要誘因，才能協助台灣產業真正接軌。

民眾黨立委陳琬惠直言，民眾黨在新會期仍關注民生經濟的部份，但農委會主委陳吉仲管控雞蛋供給與價格失靈、經濟部長王美花對速食麥當勞漲價卻不知情，卻都依然留任。她質問，民生經濟相關的部會首長，是否能夠面對民意，提出因應措施。

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