從「狼狽難為奸」到「狼狽不堪」 沈富雄批內閣改組是荒謬劇

行政院長蘇貞昌卸任，由前副總統陳建仁接任。對此，前立委沈富雄直言，這齣「狼狽難為奸」到「狼狽不堪」的荒謬連續劇終於落幕，但總統蔡英文不是為大家找到閣揆，而是為自己找到執行長，「困頓到此地步，應是機關算盡，雖害不了卿卿性命，卻在憲政史上，留下荒誕不經的一頁」。

沈富雄昨（31）日在臉書上發文，提到從「狼狽難為奸」到「狼狽不堪」的荒謬連續劇終於落幕了，而蔡英文不是為大家找到閣揆，她是為自己找到大仁哥當執行長。沈富雄提到九合一大敗後，蔡英文最不想看到的，就是自己變成一隻跛腳的鴨，結果卻發現前腳變短了，活生生就是一匹「狽」。

沈富雄指出蘇「狼」依例前來請辭，蔡說「不行，你留下，我要搭你肩上，好讓我繼續看前方！」蘇「狼」回應「Yes,Madam！我十分樂意，這正中我下懷！」只是他弄錯了人設，這本是一個「類留守內閣」，蘇卻把它演成「戰狼內閣」。

沈富雄表示全國的政治觀察家集體看走眼，他們低估總統的「無能」，他們看錯蘇揆的「角色」，把「宮廷內鬥」說得活靈活現，「其實哪有宮鬥？狼狽為奸、革命情感、空前甜蜜；把『戀棧不辭』說得煞有介事，其實戰狼哪有非幹不可的續航力？」

沈富雄認為只是這對狼狽的支持度持續下探，來到了谷底，狼向狽說「總預算過了，我不撐了！」狽回答「謝謝您，只有我才曉得您的辛苦」。這時蔡想想再怎麼想，為何滿朝文武頓時成空？為何以前人人頭角崢嶸，現在無一人可用？

最後，沈富雄直言「蔡想想，不用再想了！敗選雖不是什麼好事，也不至於困頓到此地步，應是機關算盡，雖害不了卿卿性命，卻在憲政史上，留下荒誕不經的一頁」。