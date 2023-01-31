陳建仁媒體初震撼 歎實問虛答沒內容

陳建仁新官上任很親民，當天兩場行程都開放提問，但面對媒體問到內閣人事爭議與中研院借調問題，他不是推給發言人陳宗彥，就是實問虛答、反覆朗誦「溫暖堅韌」，讓記者有如一拳打進棉花堆裡，看不出他的企圖心與面對問題的機智。

都推給發言人

陳建仁31日正式接任行政院長，在交接完後的2個行程，包括拜會立法院長游錫堃、視察指揮中心，都有開放媒體問問題，似乎要展現大仁哥的「溫暖」、「堅韌」特質，讓媒體們充滿著期待。

但在立法院拜會完後，面對內閣人事問題、中研院借調爭議與論文抄襲的原委，陳建仁卻持續以發言人陳宗彥強調的「用人唯才」、「地方經驗」、「閣員女性比例倍增」與「五星級市長」等跳針方式回應，甚至回答到最後還數次強調「陳宗彥已經說明過相關爭議」，因此在離場時還被媒體質疑：「為何都要往陳宗彥身上推？」

只重複無感論述

到了指揮中心，仍有媒體追問內閣人事相關問題，包括與鄭文燦的搭配狀況，還有衛福部的人事是否異動，陳建仁還是重複「地方經驗」、「五星級市長」等論調，甚至沒有回答有關衛福部人事的問題，讓外界開始懷疑：院長雖然給問，但記者真的問得出東西嗎？

過去總統蔡英文745天未受訪而飽受批評，前院長蘇貞昌雖願意受訪，但其強勢作風也引發民意反彈，間接導致民進黨輸掉2022年選舉。陳建仁雖然願意受訪，企圖展現虛懷若谷、體察民情之心，但回答的論述大多還是落於口號，甚至還逃避問題，沒有直面人民的質疑。

難逃選票檢驗

但「逃的了一時、逃不了一世」，在未來的任期內，大仁哥若仍如此這般閃躲，在訪問當下能夠脫身，但2024年選舉在即，卻難逃得過選票的考驗。未來院長至少應該定期召開記者會，也許能讓民眾真正感受到大仁哥的溝通能力。

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