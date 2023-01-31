快訊

連2摃！大樂透頭獎下期上看1.2億 春節大紅包剩32組待送出

「鄭文燦系統」就綠營戰鬥位置 黨內人士曝「他」將赴政院協助陳建仁

妻出門倒垃圾突消失3年！夫報警驚悉真相崩潰 怒告提離婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳建仁媒體初震撼 歎實問虛答沒內容

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
新任行政院長陳建仁強調「溫暖、堅韌」，但上任第一天受訪卻很難感受到這些特質。圖／陳建仁臉書
新任行政院長陳建仁強調「溫暖、堅韌」，但上任第一天受訪卻很難感受到這些特質。圖／陳建仁臉書

陳建仁新官上任很親民，當天兩場行程都開放提問，但面對媒體問到內閣人事爭議與中研院借調問題，他不是推給發言人陳宗彥，就是實問虛答、反覆朗誦「溫暖堅韌」，讓記者有如一拳打進棉花堆裡，看不出他的企圖心與面對問題的機智。

都推給發言人

陳建仁31日正式接任行政院長，在交接完後的2個行程，包括拜會立法院長游錫堃、視察指揮中心，都有開放媒體問問題，似乎要展現大仁哥的「溫暖」、「堅韌」特質，讓媒體們充滿著期待。

但在立法院拜會完後，面對內閣人事問題、中研院借調爭議與論文抄襲的原委，陳建仁卻持續以發言人陳宗彥強調的「用人唯才」、「地方經驗」、「閣員女性比例倍增」與「五星級市長」等跳針方式回應，甚至回答到最後還數次強調「陳宗彥已經說明過相關爭議」，因此在離場時還被媒體質疑：「為何都要往陳宗彥身上推？」

只重複無感論述

到了指揮中心，仍有媒體追問內閣人事相關問題，包括與鄭文燦的搭配狀況，還有衛福部的人事是否異動，陳建仁還是重複「地方經驗」、「五星級市長」等論調，甚至沒有回答有關衛福部人事的問題，讓外界開始懷疑：院長雖然給問，但記者真的問得出東西嗎？

過去總統蔡英文745天未受訪而飽受批評，前院長蘇貞昌雖願意受訪，但其強勢作風也引發民意反彈，間接導致民進黨輸掉2022年選舉。陳建仁雖然願意受訪，企圖展現虛懷若谷、體察民情之心，但回答的論述大多還是落於口號，甚至還逃避問題，沒有直面人民的質疑。

難逃選票檢驗

但「逃的了一時、逃不了一世」，在未來的任期內，大仁哥若仍如此這般閃躲，在訪問當下能夠脫身，但2024年選舉在即，卻難逃得過選票的考驗。未來院長至少應該定期召開記者會，也許能讓民眾真正感受到大仁哥的溝通能力。

【更多精采內容，詳見

陳建仁 陳宗彥 內閣 中研院 論文抄襲

延伸閱讀

陳建仁今上任 許淑華：期待他超越黨派施政

影／陳建仁視察疾管署 討論室內口罩、出入境管制放寬

趙少康：中研院應拒借調陳建仁 別被認是「民進黨養老院」

蔡總統交付4任務 陳建仁以牧羊人比喻領導者：善體民意做好施政

相關新聞

「鄭文燦系統」就綠營戰鬥位置 黨內人士曝「他」將赴政院協助陳建仁

民進黨中央黨部明日擬修正組織規程，原有的媒創中心及網路社群中心將合併為新媒體中心，據黨內人士透露，若無太大意外，主任應由...

陳建仁媒體初震撼 歎實問虛答沒內容

陳建仁新官上任很親民，當天兩場行程都開放提問，但面對媒體問到內閣人事爭議與中研院借調問題，他不是推給發言人陳宗彥，就是實問虛答、反覆朗誦「溫暖堅韌」...

陳建仁被借調遭批「不捨49萬高薪」 中研院副院長：說法不公平

行政院長陳建仁自中研院借調，被質疑卸任後仍可領中研院特聘研究員新台幣49萬元高薪，中研院副院長黃進興今天認為這是不公平的...

新內閣挨酸「敗選者聯盟」 陳其邁以過來人經驗這樣說

新內閣今正式上工，國民黨、外界酸行政院長陳建仁籌組的新內閣是「敗選者聯盟」，高雄市長陳其邁今以過來人經驗說，「我在201...

藍委質疑鄭文燦恐成「史上權勢最大」副閣揆 陳建仁這麼說

陳建仁多次接受訪問卻都打太極！新上任的行政院長陳建仁31日視察疫情指揮中心，會後接受聯訪時，僅表示會中有討論室內口罩政策與入境檢疫規定，但相關細節交給指揮中心公布...

【重磅快評】報太多經濟好才敗選？林右昌起身炮射太歪

新內閣今（31）日上任，內政部長林右昌趕在就職前夕在臉書發千字文，他談到民進黨這次敗選的主因，在於國家總體經濟表現亮眼，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。