藍委質疑鄭文燦恐成「史上權勢最大」副閣揆 陳建仁這麼說

陳建仁多次接受訪問卻都打太極！新上任的行政院長陳建仁31日視察疫情指揮中心，會後接受聯訪時，僅表示會中有討論室內口罩政策與入境檢疫規定，但相關細節交給指揮中心公布。面對如鄭文燦是否權力過大、衛福部長人選等內閣人事相關問題，陳建仁都並未明確回應，僅重複強調都有「用人唯才」。

檢疫與口罩要調整

陳建仁拜訪完立法院後，在行政院副院長鄭文燦、發言人陳宗彥、秘書長李孟諺、衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝、疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳等人陪同下，到指揮中心進行視察工作，並聽取疫情相關簡報。陳建仁開完會後，隨即到疾管署1樓接受訪問。

陳建仁表示，台灣的防疫措施做得很好，除了指揮中心以外，還要感謝2300萬民眾的配合與努力，他觀察目前疫情數據，如超額死亡率、疾病致死率擺在OECD國家都是名列前茅。他提到，31日來到指揮中心，就是為了檢討(1)入境檢疫規定與(2)室內口罩是否放寬，但他並未說明政策是否變動。

不願回覆內閣問題

被問到國民黨立委林奕華質疑，陳建仁因為行政經驗不足，將使副閣揆鄭文燦成為有史以來權勢最大的副閣揆，陳建仁回應說，新內閣人選都是適才適用，選用的人都具有豐富行政、地方溝通的經驗，鄭文燦還是曾獲五星級評比的市長，相當體察民意。

他也重申，新內閣大量起用女性，從過去8%提升至17%，且新任閣員占比也高達26%，希望能藉此讓台灣進入更美好的社會。訪問完後，他在指揮中心官員包圍下快步離開，但媒體持續追問防疫政策變化，旁邊官員則表示，交由至指揮中心公布。

媒體也問說，外傳衛福部長將由疾管署長周志浩接任，疾管署副署長莊人祥將升任署長，想請問陳院長回應，但陳建仁並未回覆相關問題便迅速離開。

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