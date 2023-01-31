新內閣名單為何沒「潘孟安、顧立雄」？ 郭正亮曝真正原因

蔡政府內閣改組，前副總統陳建仁預計在今（31）日正式接掌閣揆，副閣揆則由前桃園市長鄭文燦擔任，不過新內閣名單卻沒有呼聲高的前屏東縣長潘孟安和國安會祕書長顧立雄，引發外界討論。

行政院30日召開記者會公布完整內閣政務正副首長名單，其中卻不見政績頗佳的前屏東縣長潘孟安和國安會祕書長顧立雄，前立委郭正亮在網路政論節目《大新聞大爆卦》分析，因為任期只有1年，要找專家、學者是不太可能，可是不分區立委有很多人，例如找管碧玲當海委會主委，她就接了，「因為任期只有1年，民進黨不分區（立委）大部分是不能連任的」，他認為很多人會願意出任，至於為何不用就令人感到有些匪夷所思，畢竟有些人的爭議程度遠低於留任的衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲，他直言新內閣的設定「是工具人的角色，剩下1年什麼怪招都是選舉為主」。

郭正亮指出，現在民進黨真正的大麻煩，是未來要如何跟賴清德協作，如果到最後陳建仁的民調起不來，賴清德還是要選2024大選，而能夠跟賴清德協作的只有準副閣揆鄭文燦，「鄭文燦是未來內閣真正的核心」，他認為未來要選舉時，賴清德若想做某些事，例如掃黑金，要與準內政部長林右昌溝通，「到時候雙方如何協作、能否互相配合，最後可能還是需要鄭文燦去協調」。