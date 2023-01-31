人生最後一個政務公職 陳建仁：全力以赴沒有懸念

行政院長陳建仁今上午率領新內閣，與卸任閣揆的蘇貞昌進行交接典禮，並由副總統賴清德監交。陳建仁表示，接下重擔他只有一個信念，就是全力以赴、沒有懸念，每一天的作為都是為台灣長遠未來發展打下堅實基礎，照顧好人民每日生活，為台灣人民和後代子孫打造溫暖堅韌的台灣，「讓我們開始工作吧！」

陳建仁致詞表示，從賴清德手中接過印信，感受十分特別，過去他曾在這裡3度擔任監交人，把行政院印信從卸任院長交給繼任，更笑說「擔任監交人輕鬆多了。」今天自己接下印信，承重的責任就落在肩上，戰戰兢兢、如履薄冰，還不足以形容現在的心情。

陳建仁說，特別謝謝蘇貞昌4年期間穩定政局，有感施政、推動建設、領導防疫，留下來的典範，刻畫在台灣每一角落，都是是未來內閣運作重要基礎，是25年來是最長任的行政院長，對國家貢獻絕非三言兩語就可說完。

陳建仁也說，更要感謝蔡英文總統信任託付，在任期最後一年多把這份重擔交給他，這份重擔不是他一人來擔，他的責任是組成精實團隊，讓每人都能貢獻所長，又能分工合作。為能穩健銜接政務，新內閣不僅留用部分蘇內閣成員，期待會做事的優異政績，也擴大世代參與，強化世代合作，因此團隊中有許多經驗豐富老將，也有嶄新的中生代面孔，同時新延攬7位女性首長，為更貼近民意，也延攬五星級施政縣市長，以及有民意代表及地方政府歷練成員加入行政團隊。

陳建仁說，感謝新團隊夥伴勇敢承擔責任，作為人民公僕，真正的權力就是服務，權力愈大責任也愈大，就像聖經所說「你們中間誰為首的，就必須做眾人的僕人」，藉由這句話是要告訴大家，加入行政團隊服務人民，就是大家共同的信仰。

陳建仁表示，經歷疫情後的台灣，台灣可望重建生活秩序，用最快速度恢復繁榮景象，也要強化國家社會經濟的堅韌，尤其要讓受薪階級、育兒家庭和社會弱勢都能得到溫暖照顧，人民不想看到朝野間戰鬥，對立絕對無法帶來國家進步，社會需要所有人團結奮鬥，讓台灣成為2300萬人驕傲共榮的國家。

陳建仁說，從今天開始要加快步伐推動當前最迫切施政，除了要盤整防疫措施外，更要讓國人生活正常化，這幾年因疫情受衝擊產業和國民，也要善用難得的歲計賸餘全力給予協助，透過蘇內閣規畫的疫後特別條例和預算實施，全面強化中小企業體質、完善農漁村基礎設施。

陳建仁說，行政團隊要做的不僅帶大家走過難關，更要讓台灣下個十年更有面對挑戰的堅韌性及持續領先的競爭力，面對嚴峻全球經濟變局和國際通膨，台灣社會照顧體系必須更加周延，從育兒到長照，租屋到房貸，學貸壓力或缺工，再到掃毒掃黑反詐騙，目標就是要減輕人民負擔，安定社會民心，讓國民都能受到溫暖照顧，帶著自信微笑，在國家前進的步伐上攜手同行，並肩合作。

陳建仁說，這個職務將是他人生最後一個政務人員公職，接下重擔只有一個信念就是全力以赴、沒有懸念，蔡總統任期還有一年多，還有很多重要施政等待推動，大家沒有蹉跎空間，沒有得過且過的本錢，每一天作為都是為台灣長遠未來發展打下堅實基礎，就是照顧好人民每天生活，未來的475天，大家每天要上好發條，對得起人民託付，為台灣人民和後代子孫打造溫暖堅韌的台灣。