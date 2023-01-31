新舊閣揆交接 賴清德勉陳建仁成為台灣的光帶台灣進步

行政院長陳建仁今上午率領新內閣，與卸任閣揆的蘇貞昌進行交接典禮，並由副總統賴清德監交。賴清德致詞時先感謝蘇貞昌4年來的辛勞與貢獻，現場也響起如雷掌聲；也期勉陳建仁帶領行政團隊，運用慈愛的光環精神，撫慰社會疫後人民的生活，發揮科學家務實精神，逐一解決總統交付的逐項任務。

2019年時任行政院長賴清德卸任，交棒給蘇貞昌，當時監交人是陳建仁。

賴清德表示，他要代表蔡英文總統再次感謝蘇貞昌，年來率領團隊協助國家一路從非洲豬瘟、百年大疫、人口老化、少子女化、氣候變遷，以及複雜國際情勢變化種種挑戰，能讓經濟持續發展，讓人民衝擊降到最低，充分展現出蘇院長率領團隊「有政府會做事」的精神。

賴清德說，更難得的是，在面對婚姻平權，美豬美牛、日本食品進口，以及役期延長等重大社會議案，蘇貞昌都能秉持理念，展現決心，發揮毅力，一樣樣克服，讓台灣爭取國家空間，讓台灣持續發展進步。今天蘇院長功成身退完成階段性任務，「我要說聲感謝，辛苦你了」。

賴清德說，同時，感謝陳建仁在國家最關鍵時候能毅然決然扛起重擔，肩負起國家持續進步發展，大家都很清楚陳建仁的為人，他是虔誠的宗教家，本身是耶路撒冷聖騎士，也是科學家，熱衷學術研究，不僅是中研院士，曾擔任中研院副院長，也是美國國家科學研究院外籍院士，梵蒂岡宗座科學院院士，學術成就享譽國內外，待人謙沖自牧，自然散發出溫暖關懷，是許多人心目中的大仁哥。

賴清德說，2016年在蔡總統需要的時候，陳建仁放棄最熱衷的學術研究，擔任副總統，4年間也完成總統交付的使命，現在國家又面臨一個關鍵時刻，感謝陳建仁願意接任院長，希望透過陳建仁的溫暖關懷無私奉獻精神，成為地上的光、地上的鹽，也能成為台灣的光，讓台灣能持續發展進步。

賴清德說，國家面臨許多挑戰，在未來一年是關鍵中的關鍵，相信以陳建仁本身具備的溫暖無私奉獻的精神，一定是疫後社會療癒、照顧人民，以及過去政院打下基礎上的最佳人選，希望未來政院在陳建仁帶領下，能運用慈愛的光環精神，撫慰社會疫後人民的生活，發揮科學家務實精神，逐一解決總統交付的逐項任務，讓國家持續發展。

賴清德也勉勵行政團隊，在未來的一年是關鍵一年，希望大家團結合作，同舟一心，不辜負國家人民的期待。

陳建仁今天首個行程，下午將與副閣揆鄭文燦共同拜會立法院長游錫堃，盼普發6000元現金的相關法制程序能早日完成。