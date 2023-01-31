賴清德恐掀蔡英文老底？ 游淑慧預言2024「仁燦配」可能性

行政院長蘇貞昌昨（30）日召開臨時院會並率領閣員總辭，新內閣由前副總統陳建仁接任閣揆，副閣揆則是前桃園市長鄭文燦，綠營的最新人事佈局引起各界討論，國民黨台北市議員游淑慧表示「陳建仁沒有獨立作戰的能力，也壓不住派系，只能回去問蔡英文」，至於2024總統大選是否會出現「仁燦配」，她大膽預言不可能。

游淑慧在網路政論節目《新聞大白話》中提到，陳建仁就是當年的「林全」，她認為相較於蘇貞昌，陳建仁沒有獨立作戰的能力，也壓不住派系，「蘇貞昌那種不要臉的表現，在前線這樣搞，才可以讓蔡英文躲起來，現在換了陳建仁就沒有獨立作戰的能力，只能回去問蔡英文」，她提到有人說這樣的內閣等於小英當行政院長，「我還寧可是蔡英文自己出來當行政院長，這才能對全民負責⋯⋯陳建仁的組閣註定以後蔡英文沒辦法再躲在總統府了」。

對於2024「仁燦配」，游淑慧直言蔡英文不敢做這樣的決定，「行政院長組閣才四、五個月，又要跑去民進黨的初選，這叫什麼？」，而賴清德是黨主席也不會讓他們有機會。她更預言「現在蔡英文放棄去卡賴清德了，因為卡沒有意義了，賴清德就算當選接棒2024，他也不會去掀蔡英文的底，因為都是共犯結構，掀了之後都是民進黨難看，家醜不可外揚，這一定是講好了」。

游淑慧最後表示新內閣的人事有其用意，蔡英文做這些事表示「我現在還是總統喔，還是要牽制你」，就是要讓賴清德不痛快。