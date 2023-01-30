憂內閣成派系分贓 國民黨五問陳建仁

「陳建仁要查高端弊案嗎？要查論文抄襲嗎？要調整能源政策嗎？何時普發現金？要改革勞保嗎？」國民黨立委費鴻泰30日在記者會質疑，陳建仁新內閣中，多數是舊官員，新人如文化部長史哲更充滿爭議，他懷疑新內閣很難做事。他們希望新內閣上任能展現不同氣象，並將5大爭議說明清楚。

任命內閣難脫權謀

謝衣鳳說，陳建仁內閣定位是完成蔡總統交付的4大任務，但從內閣人事來看，說好聽是派系平衡，但其實就是分贓，海委會主委管碧玲過去是教育文化專業、熟悉議事操作，「但不是擔任內政委員會召委，到軍艦上幾次就能當海委會主委！」謝衣鳳質疑，海委會掌管重要國安單位海巡署，豈可馬虎？

謝衣鳳說，綜觀近日府院人事任命，落選者都變成大官了：落選新北的林佳龍擔任總統府秘書長，落選市議員的梁文傑擔任陸委會副主委、落選嘉義市的李俊俋擔任勞動部次長，她懷疑這根本是蔡總統的精心安排，內閣表現好就順路讓陳建仁選總統，表現不好也能拉黨主席賴清德下水。

派系操控內閣

國民黨立委費鴻泰也質疑，國安團隊並未大幅更動，但面對未來眾議院議長麥卡錫訪台，這樣的狀況是否會比裴洛西來難處理？費鴻泰直言，吳釗燮雖然是外交部長，但他很多發言都牽涉兩岸與國防，若仍無法妥善因應，恐讓兩岸更陷入兵兇戰危中。

對於陳建仁將就任，費鴻泰提出5點質疑：新內閣會查高端弊案嗎？會徹查論文抄襲嗎？是否能完成2025年綠電20%的目標？普發現金特別預算何時送到立法院？費鴻泰也說，蔡總統任期僅剩1年，勞保改革已經拖延甚久，「何時將方案送到立法院？」，否則無法保障未來1100萬勞工的退休金權益。

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