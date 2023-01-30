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總辭讚閣員成色十足 蘇貞昌：我來擔待各位留下來

中央社／ 台北30日電

行政院蘇貞昌今天率領內閣總辭，他致詞時表示，「當整個情勢走到這裡，要有人承擔的時候，就是我來擔待，各位留下來」，但蘇內閣真的是被肯定，感謝行政團隊做出成績，閣員們都已通過檢驗，「純度萬分之9999」。

蘇貞昌今天主持臨時行政院會，率領內閣總辭，他臨別送閣員茶葉，搭配先前就贈送茶壺，盼大家「耐高溫、泡好茶」。

行政院在院會後發布新聞稿指出，蘇貞昌致詞時指出，因緣際會他有幸帶領內閣為國家做事、為人民服務。4年前沒有人看好，但是4年來一起合作、相互扶持，做了許許多多不一樣的事，創了不同的風格，也留下了許多的成績。

他說，幾天前總統蔡英文曾公開大力肯定、感謝行政團隊，就是指內閣努力所做出來的成績，與有榮焉，這走過的這4年，是很值得一起努力的日子，「我有幸和各位在行政院這個最高行政機關一起走過這4年，我還是一句老話，千言萬語、鞠躬敬禮，謝謝你」。

蘇貞昌說，今天是他主持的第203次院會，此次任期從2019年1月14日起算已1478天，大家真的是窮盡一切面對各種不一樣的挑戰，全心為國家、土地、民眾盡力做到最好。

他表示，當然限於他的能力有限，依然覺得有些地方做得還不夠，需要由他這個帶頭的人承擔。現在依憲法規定，緣盡於此，「這個是當整個情勢走到這裡，要有人承擔的時候，就是我來擔待，各位留下來」。但蘇內閣團隊真的是被肯定的、被檢驗的、被留下來的，「我們都通過了檢驗，而且我們真的是純度萬分之9999，成色十足」。

蘇貞昌說，雖然旗號有改、隊形有變，但守護台灣的心始終如一，要為國為民的心志也一本初衷，期盼各位未來在準院長陳建仁領導繼續努力。

他也提及12日宴請閣員時曾送大家茶壺，今天則送大家一些好茶葉，「請各位繼續耐住高溫、泡出好茶，可以讓大家分享」，並在茶袋留了一張小卡片表示心意，盼閣員琢磨。

內閣 蘇貞昌 行政院

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行政院長蘇貞昌率內閣總辭 與閣員在廣場合影

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