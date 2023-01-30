陳建仁不放棄中研院49萬 朱立倫酸準備交班給國民黨

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聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫、前總統馬英九上午參加國民黨新春團拜。記者曾原信／攝影
國民黨主席朱立倫、前總統馬英九上午參加國民黨新春團拜。記者曾原信／攝影

國民黨主席朱立倫上午參加新春團拜，被問及金門縣長陳福海，金門縣立委陳玉珍赴中國大陸談金酒銷陸問題，遭質疑與中共唱合。朱反嗆，民進黨沒辦法解決問題，讓在野黨來做，民進黨還要酸在野黨，這完全不是一個負責任的政府、負責任的政黨該講的話。

朱立倫表示，政府最重要的責任就是為人民解決問題，今天民眾碰到的問題，不管是企業、食品業者或金酒，民進黨沒辦法解決問題還要酸在野黨，這完全不是一個負責任的政府。不管是陳福海還是陳玉珍，為金酒來努力，這是一個縣長和立委該做的事情，對於食品業者農漁產品，國民黨都願意從正面的方向幫民眾解決問題，為人民拚好日子，一定會獲得民眾更多的認同。

對於這次內閣改組外交、國防部長沒換人，朱立倫表示，他昨天說這次的內閣改組非常平庸、沒特色，相信很多人都有同感。面對這麼多國際、國內的挑戰和後疫情的經濟危機，但這次不管財經、國安、內政團隊，都沒有亮點、特色，看不出來整個布局的主要方向，大部分可能都是基於黨內的派系，現在是民進黨黨意超過民意的時代，如果持續這樣下去，大家也不必有太多的期待。

媒體訊問，準閣揆陳建仁不願放棄月薪49萬中研院的高薪俸，朱立倫說，他沒有要酸任何人，但如果陳建仁是這樣的心態，那就是一個看守內閣、過渡內閣，就是準備要交班給國民黨了。

此外，捷克準總統帕維爾今天將與蔡英文總統談話，如何看未來互動關係？朱立倫說，他對於全世界所有民主國家和我國的交往都是歡迎的，他也重申雙D戰略，加強國防和對話，對話是跟全世界各地都能夠對話，包括捷克、包括各國的對話，國民黨都是歡迎的。

朱立倫 民進黨 內閣

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