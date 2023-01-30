陳時中被用完就丟？ 侯漢廷曝民進黨只保2種人：蔡英文都不穩

總統府日前公布由前副總統陳建仁組閣，隨後也陸續宣布內閣名單，但是前衛福部長陳時中卻不在名單中。對此，台北市議員侯漢廷表示，在民進黨有兩件事情很重要，就是要有戰功或者是派系重要人物，但陳時中都沒有達到，因此就被民進黨用完就丟。

陳時中被用完就丟？侯漢廷昨（29）日在節目《週末大爆卦》中表示，陳時中本來就不是英系多麼核心和重要的人物，他早期也是扁系，陳時中不過是在防疫期間稍稍有點力，他也不算其他一些派系，所以只能盡全力巴結蔡英文、討好蘇貞昌，最後才成為所謂的英系，被蔡英文點名選台北市長。

侯漢廷坦言現在連蔡英文自己都不穩了，誰還要保陳時中？接下來就是賴清德的時代，陳時中也沒有討好過賴清德，當時台北市長選舉，賴清德出面替陳時中輔選，結果陳時中卻在台上垮著臉、垂頭喪氣、無精打采，因此面對接下來賴清德的時代，怎麼可能會繼續任用陳時中。

侯漢廷指出在民進黨當中，有兩件事情很重要。第一是要有戰功，若有戰功，犯多大的錯，民進黨原則上會繼續保護你，這樣才能讓更多人願意加入民進黨，讓更多人願意為民進黨立戰功；第二就是某個重要派系的重要人物或領頭羊，民進黨也可以保你。

不過，侯漢廷透露陳時中現在兩件事情都沒有達到，不僅要戰功沒戰功，還早就被大家唾棄，而且要派系也沒派系，畢竟蔡英文也要下台了，「因此民進黨已經利用完畢，當然陳時中就被『可割可棄』」。