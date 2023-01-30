蘇揆今率內閣總辭

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
圖／經濟日報提供
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行政院長蘇貞昌今（30）日將率內閣總辭，明日進行新舊內閣交接。依規畫，行政院秘書長李孟諺及行政院準發言人陳宗彥，今日下午於公務人力發展學院福華國際文教會館舉行記者會，公布完整內閣名單及背景資料外，預期將公布各部會次長人事。

準閣揆陳建仁昨日公布第三波內閣首長名單，國防部長邱國正、陸委會主委邱太三留任，台北市議員梁文傑則將接任陸委會副主委。在外交布局上，外交部長吳釗燮留任，深獲美方信賴的蕭美琴也將續任駐美代表。

陳建仁組閣，最後一波內閣名單鎖定國防外交與兩岸事務機關首長名單，因涉及總統職權，蔡總統與陳建仁昨日進行充分討論後定案，期以在落實加強全民國防、國安外交工作零距離、穩健兩岸政策等原則，讓國防外交與兩岸事務等工作，能夠穩健銜接並迅速就定位。此外，昨日也外傳前總統府副秘書長李俊俋將接任勞動部政務次長。

在國防方面，蔡總統請國安會及國防部持續共同合作，持續落實加強全民國防兵役調整方案，而「兵役改革制度」亦正在進行中，因此國防部長邱國正將留任。

內閣 國防部 陳建仁

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