內閣改組留任首長、新員惹議 政治考量大於民生「舊酒裝新瓶」

內閣改組有派系、無新意，真的「溫暖堅韌」？自總統蔡英文27日宣布前副總統陳建仁擔任行政院長後，陳建仁身負「溫暖堅韌」使命籌組新內閣，但在27、28兩日公布的名單中，多數有爭議的官員仍留任，如衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲等人，民眾黨立委邱臣遠批缺乏專業考量，很難符合民眾想要「耳目一新」的期許。

爭議官員仍留任

蔡總統27日宣布由陳建仁擔任閣揆時，期許陳建仁達成「盤整防疫措施、社福總檢討、提升國家基建、續推六大核心戰略產業」4大民生經濟目標，陳建仁也表示會強化台灣經濟韌性、環境韌性、社會韌性，並允諾會穩健銜接政務、擴大世代合作、增加女性閣員，凡此都讓外界充滿期待。

但當陳建仁於27、28日公布內閣名單，卻只見多數官員幾乎留任，包括經濟部長王美花、衛福部長薛瑞元、勞動部長許銘春、農委會主委陳吉仲、國發會主委龔明鑫等人，讓外界看來還是充滿過去蘇貞昌內閣的影子，如果蘇規陳隨的話，很難讓民眾對陳建仁新內閣有所期待。

內閣新員也充滿爭議

且新任的閣員中，如海委會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青、文化部長史哲等人更是有許多爭議，國民黨立院總召曾銘宗就曾指出，管碧玲過去缺少海洋事務背景，且發言都泛政治化；徐佳青則在2018年在談話節目聲稱「823砲戰與民進黨無關，是否有紀念必要」；史哲更遭爆是監察院長陳菊推薦的人選，雖遭否認，但外界已難相信陳內閣布局是真心要福國利民。

在留任的閣員中，包括薛瑞元、陳吉仲與王美花都曾在任內出現不少紕漏：薛瑞元曾嗆鴻海創辦人郭台銘等於BNT業務代表；陳吉仲曾說要以「班班吃石斑」解決我國石斑魚遭中國制裁困境，但去年底宣布跳票，還曾說「只承諾解決蛋荒，沒說解決蛋價」；經濟部長王美花曾承諾臺灣不會缺電，但任內多次嚴重跳電，民眾對這些爭議早已不滿。

派系共治難挽民心

《聯合報》甚至分析，副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍與內政部長林右昌等人的就任，讓陳建仁內閣形成由英系、新潮流與正國會等派系共治的局面，加上大量蘇系人馬留任政務委員與國營事業高層，還有新潮流賴清德擔任黨主席，也讓各界看清陳建仁內閣並非「新局」，仍是過往被批評的「派系分贓」、「派系鬥爭」，難讓民眾有期望

民眾黨立委邱臣遠批說，從這次內閣人事安排可看出，屬於總統個人意志的代理人內閣、過渡性質，另一方面可說是民進黨派系平衡下的妥協名單，並非以專業聘任、經濟優先為主，實際上還是政治因素多於專業考量，實令人堪憂。

舊酒新瓶

外界原本期待溫暖堅韌的大仁哥能開創新局、用人唯才，但等內閣名單大致底定時，才發現還是「舊酒裝新瓶」，舊的爭議人選不去，來新的又非專業任命，整體內閣充滿政治考量的情況下，反而對蔡總統當初想透過任命陳建仁以降低爭議的用心來說適得其反。

其實，要挽回民眾支持並不難，只需內閣用人唯才、創造新局即可，但顯然這波改組並未能達成這點，人民看得相當清楚。







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