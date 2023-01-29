陳建仁內閣2月立法院見 他籲主動談護高端、爭議閣員留任理由

新內閣要優先處理普發現金！立法院2月將面對陳建仁新內閣，對此民眾黨立院黨團總召邱臣遠發表聲明，呼籲陳建仁備詢時應說明過去護航高端爭議、爭議閣員留任理由，以及處理普發現金特別條例與預算，並儘速提出「平均地權條例」子法。國民黨立院總召曾銘宗受訪時也說，要儘速處理發現金還有勞保改革。

普發現金、兵役改革

邱臣遠發文表示，立法院新會期將於2月1日正式展開，對於陳建仁院長新內閣，他希望陳建仁在立法院主動說明過去為護航高端疫苗而被外界的質疑，同時解釋留任過去有爭議、被點名下台的閣員之原因，這樣才代表執政黨有確實謙卑地檢討反省、聽進人民的心聲。

另外，陳建仁與新內閣首長應盡快到立法院進行施政報告及總質詢，他也呼籲民進黨團立院應儘早開議，審理普發現金的「全民共享特別條例」及「特別預算」。邱臣遠強調，民眾黨團仍堅持反對「空白授權條款」、嚴格審查等原則，呼籲行政院與立法院能充分溝通。

邱臣遠也表示，民眾黨團開議後會持續關注「平均地權條例」修法後的相關子法及內部規定、「氣候變遷因應法」修法通過後的碳費規定、「兵役改革」的後續法規政策配套及執行，還有勞保改革、《最低工資法》、道路交通安全改善與《外役監條例》修正等議題。

勞保與能源改革

國民黨立院總召曾銘宗受訪時則說，立法院會儘快通過普發現金的「全民共享特別條例」，而行政院也應該儘速將「特別預算」送到立法院。他說，陳建仁過去曾主持年金改革會議，當時曾承諾「軍公教勞保一起改」，但勞保改革至今仍無蹤影，呼籲儘速送到立法院，若無力改革也要撥補1000到1500億，否則就會很快破產。

最後他也說，民進黨上台後能源政策錯誤，導致跳電不斷，且2025年綠電要發電佔比20%的目標預期也會跳票，民進黨應該檢討，並制定新的能源政策供外界檢視。

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