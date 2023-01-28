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民進黨大風吹？他預告「這三人」再度合體 網諷：一鍋回鍋肉

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民進黨大風吹？他預告「這三人」再度合體 網諷：一鍋回鍋肉

聯合新聞網／ 綜合報導
媒體人黃揚明指出不久後，賴清德（左）、陳建仁（中）、蘇貞昌（右）這三人會再度合體。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
媒體人黃揚明指出不久後，賴清德（左）、陳建仁（中）、蘇貞昌（右）這三人會再度合體。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

蔡英文總統27日召開記者會，公布新任行政院長由前副總統陳建仁接任，將於31日上任。媒體人黃揚明PO出一張2019年的照片，指出當時賴清德將行政院長的職務交棒給蘇貞昌，由當時的副總統陳建仁監交，強調再過幾天，這三人會再次合體，只是照片位置會呈順時針移動，網友則紛紛開酸「民進黨没人才」。

黃揚明在臉書PO出一張照片表示，這是2019年1月14日，賴清德將行政院長位子正式交棒給蘇貞昌，由當時的副總統陳建仁監交。並指出再過幾天，這三人會再次合體，只是照片中三人位置呈現順時針移動，中間監交的人換成賴清德，左邊的換成蘇貞昌，右邊的換成陳建仁，更諷刺「大風吹，吹什麼？吹這張照片裡的人」。

還有人留言分析，這意謂著民進黨越來越沒有勇氣用圈外人，只是黨內派系在大風吹，剩下的時間不會期待有什麼大作為，怕的是內部派系基於政黨可能再次輪替的想像而更積極的把利益塞進自己口袋中，人民被拋諸腦後。

許多網友紛紛開酸，「總之一句話，沒人了」、「啊不就這些人在玩大風吹」、「民進黨没人才，没辦法，只有換湯不換藥」、「古有挾天子以令諸侯的人當上丞相，今有挾天主以助運鵬的人當上院長」、「就是一鍋回鍋肉，一直回鍋。2024如果再執政蘇貞昌又回鍋行政院長，台灣沒前途，但是他們各個有『錢途』」。

黃揚明 賴清德 陳建仁 蘇貞昌

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