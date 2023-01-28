國安局長陳明通為何被換掉？ 郭正亮曝內幕：蔡英文被1事嚇到

總統蔡英文昨（27）日宣布由前副總統陳建仁接棒行政院長，並交付新內閣團隊要完成的四大任務，包括階段性盤整各項防疫措施、社會照顧體系總檢討、持續提升國家基礎建設，以及持續推進六大核心戰略產業。對此，前民進黨立委郭正亮表示，其實蔡英文沒有要蘇貞昌離開，是因為後來看到民調如山倒，才會連國安局長陳明通也換掉了。

郭正亮昨日在節目《鄭亦真辣晚報》中提到，根據他的了解，陳建仁原本要出國，他根本沒有心理準備要接閣揆。另外，郭正亮認為蔡英文基本上也沒有要蘇貞昌走，是後來看到民調如山倒，厭惡度已經快到60%，區域立委會怕，副總統賴清德也會急，所以最後連國安局長陳明通都換掉了。然而，其實大家本來不預期陳明通會走，國安局長人選是總統的職權，結果蔡英文也把陳明通一起換掉，那就表示真的被民調嚇到了。

郭正亮表示論文抄襲還會繼續跟著副院長鄭文燦，可是現在大家希望止血，因此他實在看不出來蔡英文交代的新階段四大任務，為什麼非要陳建仁來做不可？或是陳建仁這四點真的有比蘇貞昌更傑出、更適合嗎？「我看未來還是留一點讓立委去做總質詢，但是未來的問題一定很多」。最後，郭正亮預言陳建仁接閣揆以後的狀況，他估計過完這個農曆年，總質詢一開始，大概會是「磨刀霍霍向高端」。