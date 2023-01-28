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陳建仁組閣「名單沒陳時中？」 徐巧芯曝民進黨造神模板

聯合新聞網／ 綜合報導
前衛福部長陳時中。 圖／聯合報系資料照片
前衛福部長陳時中。 圖／聯合報系資料照片

總統府日前公布由前副總統陳建仁組閣，隨後也宣布第一波內閣名單，但是前衛福部長陳時中卻不在名單中。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表示，民進黨現在要重新造神，而陳時中跌落神壇之後就被丟掉，「可割可棄」。

徐巧芯昨（27）日在節目《鄭亦真辣晚報》中提到，民進黨現在要重新造神，陳建仁是這波造神的主要對象，而上一波鎖定的目標則是陳時中，比如從疫情期間開始，記者會一夜白髮、睡在哪裡、今天多辛苦、明天多可憐，任何攻擊和批評陳時中政策的人，就算是就事論事，網軍還是會全面出征，「民進黨對要造神的對象，就是用這樣的方式，這已經是模板了」。

徐巧芯認為，民進黨現在要把當初對陳時中的模板，復刻到陳建仁身上，就連蔡英文在選總統之前，也有做過一樣的事情，當時就叫「辣台妹」，也是個模板。徐巧芯表示，民進黨在每一個時期，為了選舉考量都會造神，從蔡英文到陳時中，現在換成陳建仁。

造神起來後，假設跌落神壇怎麼辦？徐巧芯坦言「將他踢掉就好」，她以陳時中為例子，別的縣市首長或是團隊敗選了還可以升官，就算管碧玲是陳時中競選團隊的人，最後還是順利入閣了。

不過，徐巧芯提到這波內閣人事並沒有看到陳時中，「陳時中落選以後還努力幫其他人輔選，導致其他人都落選，沒有功勞也有苦勞吧，怎麼沒有任用他？同樣是推銷高端疫苗的陳建仁可以當行政院長，為什麼陳時中不能入閣？」

徐巧芯表示民進黨造神神話破滅以後，就會把目標對象丟掉，「可割可棄」。最後，徐巧芯也強調，「這一波造神過程，是英系要推陳建仁，跟副總統賴清德一點關係都沒有」。

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