陳建仁組閣時機 港媒：這件事將成燙手山芋
蔡英文總統昨(27)天宣布，前副總統陳建仁出任新閣揆，陳建仁已展開徵詢新內閣團隊。行政院長蘇貞昌下周一將召開臨時院會率內閣總辭，隔天辦理新舊內閣交接。有媒體認為，蔡政府現階段換閣，剛好遇上美國眾議院議長麥卡錫預計今春訪台，「這將是燙手山芋」。
香港媒體《中評社》報導指出，如果麥卡錫真如傳言中在今年春天訪台，這個日子和新內閣成立非常接近，近年兩岸關係緊張，麥卡錫訪台「就是來點火的，很可能再度引爆台海危機」。前立委郭正亮認為，麥卡錫一定會來，且他比美眾議院議長裴洛西更可怕，美國就是要「誘打」、以無數次「懸崖邊逼近」的政策刺激兩岸。郭正亮質疑，當面對大國逼你做更刺激的動作，台灣的新領導人敢說NO嗎？有沒有這種魄力？
日前前總統馬英九受訪時說，去年裴洛西訪台導致中共圍台軍演，對台灣安全影響很大，麥卡錫若訪台不是小事，政府必須慎重處理。
中廣董事長趙少康則表示，反中已是美國朝野共識，美國政治人物表演不比台灣差，成為反中前線的台灣擋不住美國老大哥興致勃勃，至少可以要求，不管是要賣軍火還是賺選票，對台灣要負責到底，「不能玩完了就拍拍屁股跑了」
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