陳建仁組閣時機 港媒：這件事將成燙手山芋

陳建仁、鄭文燦還要面對政治上的質疑，包括高端、論文等議題兩人都有「前債未清」，媒體人趙少康就譏為「不倫內閣」。此外，這次布局也可看出蔡總統主導的強烈意志，未來陳建仁在蔡英文、賴清德「兩個太陽」的曝曬下，能否走出「溫柔堅韌」的新路線？也考驗陳建仁的手腕與智慧。

2023-01-28 05:50