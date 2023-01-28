陳建仁組閣…財長黑馬莊翠雲 文化部長史哲

蔡英文總統昨天宣布，前副總統陳建仁出任新閣揆；行政院長蘇貞昌下周一將召開臨時院會率內閣總辭，隔天辦理新舊內閣交接。陳建仁昨已展開徵詢新內閣團隊，女性首長部分，除了日前已敲定的經濟部長王美花、勞動部長許銘春、海委會主委管碧玲之外，昨天新增財政部政次莊翠雲升任財長、僑委會副委員長徐佳青升任委員長、原能會副主委張靜文升任主委。

蔡清祥、薛瑞元留任 今正式公布

財長黑馬莊翠雲 文化部長史哲 製表／蔡晉宇

法務部長蔡清祥是首位獲陳建仁徵詢留任的首長。據了解，考量熟悉新冠疫情及衛福部業務，衛福部長薛瑞元也將留任，預計今天正式公布。行政院三長也定案，桃園市前市長鄭文燦出任副院長，行政院秘書長李孟諺、政務副秘書長何佩珊均留任；原兼任行政院發言人的羅秉成將免兼發言人，改由內政部次長陳宗彥接任。

此外，行政院現任八位政務委員全數留任，剩餘一名政委空缺由文化部長李永得改任，文化部長遺缺則由高雄市副市長史哲接任。陳建仁可望在今天敲定除國安團隊外的內閣人事，並在下周公布。

蔡四大期許 盼新內閣溫暖、堅韌

蔡總統昨天舉行記者會，宣布將由陳建仁組閣，並提出四大期許，包括階段性盤整防疫措施、社會體系總檢討、持續提升國家基礎建設與持續推動六大核心關鍵產業。蔡總統也以相當篇幅感謝蘇貞昌四年的付出，並指出每當面對重大決策時，蘇貞昌都是支持她的最大力量；她也說，再精彩的劇本也要翻到下一篇章，仍尊重蘇貞昌在選後幾度請辭的決定，相信由陳建仁領導的新內閣將會「溫暖、堅韌」。

陳建仁讚蘇貞昌「你真的是很棒」

蘇貞昌指出，雖然即將卸下職務，但台灣是他奉獻一生熱情守護的國家，如有任何需要幫忙的地方，他力量雖微小，必定無不盡力，由衷祝福陳建仁。陳建仁則說，「蘇院長你真的是很棒，有你台灣真好」。

陳建仁表示，他經常提醒自己要存公義、好憐憫，常存謙卑的心，台灣在疫情後的復甦期間，面對國內外許多嚴峻挑戰，政府應該更體察民意、重視溝通，並善用經濟及財政實力，讓育兒家庭、弱勢者的生活得到溫暖照顧；未來讓台灣成為兩千三百萬人幸福生活、團結共好的國家，是新內閣團隊最重要的使命。

副總統賴清德昨透過臉書表示，民進黨是執政黨，會把人民的需求與期待擺在第一位；「大仁哥」和他是前後任副總統，在公務上兩人有許多交流，私底下也是好朋友，他將以民進黨主席身分和陳建仁分工合作，成為執政團隊與社會的橋梁，共同當蔡英文總統的後盾。