國安局長陳明通請辭 介文汲直言：蔡英文要讓「他」痛不欲生

總統府日前公布由前副總統陳建仁組閣後，隨後也宣布交通部前部長林佳龍擔任總統府秘書長、國安局長陳明通請辭，由外交部次長蔡明彥接任。對此，前大使介文汲直言，「蔡英文要讓賴清德痛不欲生，現在這個內閣布局，基本上就是做給賴清德看的」。

介文汲昨（26）日在節目《鄭亦真辣晚報》中提到，蔡英文布局內閣很久了，基本上未來一年多就是準備鬥爭，賴清德會讓蔡英文痛不欲生，所以她現在要讓賴清德痛不欲生，這次就是蔡自己的心腹完全出來，還把派系的人都抓出來。

介文汲質疑「新國安局長蔡明彥夠格嗎？」他就是綠色學者，甚至在臉書自稱是外交官，「他怎麼算外交官？他就是學者，被蔡英文拉出來做官，一下送到歐盟去當代表，但是毫無經驗，回過頭來，又跑去當外交部次長，我想他連公文都看不懂」。針對蔡明彥現在擔任國安局長，介文汲坦言因為他是大內出身，蔡英文要人去掌握國安系統，但他認為蔡明彥掌握不住。

除此之外，交通部前部長林佳龍擔任總統府秘書長，介文汲提到因為他是正國會，蔡英文要把正國會拉出來和賴清德對決。最後，介文汲指出現在賴清德最大的敵人是蔡英文，「蔡英文可不是好惹的，現在這個內閣布局，基本上就是做給賴清德看的」。