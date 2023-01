內閣陳鄭配 游盈隆：蔡英文要在剩餘任期貫徹權力意志

前副總統陳建仁接任行政院長,前桃園市長鄭文燦可望擔任行政院副院長。台灣民意基金會董事長游盈隆表示,「陳鄭配」傳達了一個清楚且重要的訊息,蔡英文總統要在剩餘任期內全面貫徹其權力意志,不論任何風險或阻擋。

游盈隆昨晚透過臉書表示,有關內閣改組的各式各樣訊息已經滿天飛,人們看得眼花繚亂,其中不乏政府的置入性行銷,為新官上任擦脂抹粉,好話說盡,彷彿這是蔡總統所能端出的最豐盛菜餚,所能推出的最佳人事安排,簡直就是電影捍衛戰士(Top Gun)劇中所說的「菁英中的菁英」(The best of the best)。「但能取信多少人?就不得而知了」。

游盈隆說,稍見過世面的人都知道,表面的說詞往往不是真實的,尤其在政治的世界。那我們又該如何解讀這一場權力大戲呢?陳鄭配究竟釋出了什麼訊息?他的觀察是,陳鄭配傳達了一個清楚且重要的訊息,那就是,「蔡英文總統要在剩餘任期內全面貫徹其權力意志,不論任何風險或阻擋」。

游盈隆表示,一言以蔽之,蔡總統遭遇2022羞辱性地方選舉挫敗,辭去黨主席兩個月後,現在已經要高唱「重出江湖」,而且是原汁原味的她,完全沒改變。

「的確,從許多蛛絲馬跡可看出,蔡總統鋼鐵般的權力意志已經浮現,」游盈隆說,在剩不到16個月的任期中,她覺得她還有很多想做要做的事情,她渴望站上第一線,指揮全局,就像林全內閣時代;她不願再像蘇貞昌內閣時代那樣,不能為所欲為,太痛苦了。

游盈隆說,為達到這個目標,蔡總統至少不能跛腳,「她痛恨被説成跛腳,因此必須牢牢掌握行政大權」;因此,必須派出真正可信任的心腹出任行政院正副院長,「那怕這兩個人的罩門已經洞開」。

游盈隆說,進一步,蔡總統則運用一切可用的政治資源去整合已經鬆動的黨內各派系勢力,蔡相信自己辦得到,「因為在她眼中,這個黨靠執政價值(權位和利益)去整合,遠比靠價值理念有效多了」,而且早已屢試不爽。權力中心必須鞏固,黨內務必定於一尊,至於是哪一尊,大家心照不宣。