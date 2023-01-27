蔡托閣揆勉作光作鹽 陳建仁：行公義憐憫

聖騎士就閣揆戰鬥位置！總統蔡英文27日宣布，前副總統陳建仁接替蘇貞昌擔任行政院長，另外，副閣揆將由前桃園市長鄭文燦擔任、前交通部長林佳龍擔任總統府秘書長。蔡總統期許陳建仁完成盤整防疫、社福檢討、提升基建與推動產業4大目標。陳建仁則說，會確保台灣人民受到最好照顧。

感謝蘇院長付出

蔡總統回憶說，蘇貞昌接任行政院長4年多的任期不只挺過非洲豬瘟、百年大旱與世紀病毒，蘇院長都讓台灣受到國際社會肯定，總統也細數，不管是婚姻平權、美豬美牛、日本福食與兵役制度，感謝蘇院長頂著巨大壓力完成任務。

蔡總統也引用蘇貞昌曾說過的話：「人生的劇本已經寫好，不能偷看，只能全力以赴」，她表示，再精采的劇本也有完結的一天。蔡總統坦言，雖然很多民眾跟她說希望蘇貞昌留下，但蘇院長在選後曾多次向她請辭，最終她決定尊重政治前輩的決定。

完成4大目標

蔡總統期許，新院長陳建仁能完成4大目標：階段性盤整防疫措施，朝向更開放政策前進；進行社會照顧體系總檢討，改善育兒、長照、學貸、缺工、掃毒、掃黑、反詐騙等問題；提升基礎建設，強化農漁民、中小企業競爭力；持續推動6大戰略核心產業，鞏固台灣半導體在國際的產業鏈地位。

蔡總統也說，陳建仁曾於20年前SARS疫情時挺身而出，20年後在國家最需要他的時候，捨己為國，願做地上的鹽，成就台灣之光。她期許未來的內閣能「溫暖」、「堅韌」，繼續照顧人民、建設國家與守護台灣。

交託重擔給大仁哥

蘇貞昌致詞時感性地說，4年的行政院長要處理大小事務，工作非常繁重，感謝蔡總統信任與立法院的指教，但限於自己能力，有些地方還是需要改進。他也回頭向陳建仁說「要加油喔（台語）」，讓全場都會心一笑。他肯定陳建仁暖男、學經歷豐富、樂於貢獻與蔡總統默契好的特質，能帶領行政團隊做出更大貢獻。

陳建仁則坦言，蔡總統在連假期間徵詢他是否願意擔任閣揆，心裡確實有猶豫，除了手邊的工作外，還有要接下蘇院長輝煌的成績讓他感到很艱難，但在台灣需要重建與面對未來挑戰的當下，他決定放下自我、承擔責任，要讓台灣更堅韌、永續，並推動結構性改革。

更體察民意、重視溝通

他也對蔡總統承諾會努力達成4大目標，陳建仁說，他一定會會提醒自己要「行公義，好憐憫，並存謙卑的心」，希望未來更體察民意、重視溝通，讓社會弱勢者獲得照顧。

陳建仁說，未來500多天會努力做好任務，持續穩健推動政策。他回憶起過去的訪問曾說「台灣防疫成功是全體2300萬人民的結果」，希望與民眾一起努力、全力以赴，展現臺灣的韌性，啟動在後疫情時期的重建。

內閣大搬風

至於其他相關人事安排，前交通部長林佳龍經蔡總統徵詢後，擔任總統府祕書長，原祕書長李大維回海基會擔任董事長。內閣其他名單中，內政部長將由基隆市前市長林右昌接任、交通部長王國材留任。另行政院秘書長李孟諺留任、內政部次長陳宗彥則轉任行政院發言人，而外交部長吳釗燮與駐美大使蕭美琴據傳會職位對調，而國安局長陳明通確定辭任，由外交部次長蔡明彥接任。

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