首波閣員徵詢 敲定三女將

總統府證實前副總統陳建仁將接任新閣揆之後，陳建仁昨（26）日展開首波閣員徵詢行動，據悉，已確認三位女性閣員，包括經濟部長王美花、勞動部長許銘春獲得留任，立法委員管碧玲將出任海洋委員會主委。

蔡總統同步著手進行總統府及國安團隊調整。總統府發言人張惇涵昨日表示，由前交通部長林佳龍接任總統府祕書長，現任總統府祕書長李大維回任海基會董事長，將在農曆年後進行交接。此外，國安局長陳明通已向蔡總統請辭，總統同意由外交部次長蔡明彥接任。

在財經首長部分，據消息人士透露，金管會主委黃天牧可望留任，目前未傳出其他接替人選。 財政部長人選，除了目前暫時代理部長的政次阮清華外，同樣出身賦稅體系的期交所董事長吳自心、彰銀董事長凌忠嫄、1月中剛退休的財政部常次李慶華，也被視為可能人選。由於陳建仁希望「增加女性閣員」，因此凌忠嫄、李慶華將是活棋。

蔡總統今日將召開記者會宣布陳建仁接任閣揆。據悉，陳建仁昨日已展開首波徵詢，並希望可在明日完成全部徵詢，預訂於開春後的第一個上班日、即下周一，蘇內閣將進行總辭，新內閣31日上任。

陳建仁昨天留任王美花與許銘春兩位女性閣員。據悉，主因是她們執掌的重大政策，如綠能、勞動條件改善等，對執政黨的政策路線十分了解，必需在未來一年抓緊時間推動，因此獲留任。

另外，管碧玲將成為海委會成立以來首位女性首長。黨政高層人士說，蘇貞昌組閣時，即曾邀約管碧玲入閣，但當時管碧玲婉拒，這次出任海委會主委，符合陳建仁希望增加女性閣員的目標。管碧玲長期在內政委員會長期關心海洋事務，加重對中國大陸抽砂船刑罰，正是出於她推動，令陳建仁印象深刻。

蔡總統昨日上午分別約見林佳龍及李大維，林佳龍點頭同意接下總統府祕書長一職。張惇涵轉述，蔡總統盼藉由林佳龍的國安及政策專長，及中央與地方的完整歷練，協助她推動各項國政。談到李大維回任海基會董事長，則期盼他能夠逐步推動疫後兩岸人民之間的健康有序交流。

至於蔡明彥接掌國安局，張惇涵轉述，蔡總統希望倚借重蔡明彥對區域安全、外交事務、國際戰略及安全決策的專業，協助國安團隊對於兩岸及區域局勢的判讀及精準決策。