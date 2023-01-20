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蘇貞昌率內閣總辭！蔡英文卻先忙這1事 林濁水酸：神奇的總統

聯合新聞網／ 綜合報導
總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照片

行政院長蘇貞昌昨（19）日宣布將率內閣總辭，總統蔡英文隨後也在臉書上發文，除了公開表達對蘇貞昌的感謝，也強調「我們將在農曆年期間啟動內閣調整作業，內閣團隊如果有正式定案，也會盡速、陸續向國人報告」。對此，前民進黨立委林濁水開酸，總統不做總統該做的事，反而認真做院長的事，「真是神奇的總統」。

林濁水今日在臉書上發文，提到蔡英文宣稱要在農曆年期間展開內閣調整作業，「總統的責任是任命院長，至於組閣作業由院長去忙就好了，但是總統現在院長懸著不任命，卻忙著『調整內閣作業』，總統的事不做，認真做院長的事」。

林濁水提到像是義務役期將從現有4個月改為1年這件事，蔡英文也是猶豫好幾年，總是不決斷到底延不延，「民眾和國際友人擔心的擔心、駡的駡，她都不理會，只埋頭認真修改方案版本，一改就2年，改了56次」。

在貼文的最後，林濁水忍不住加大火力抨擊，「（總統）專做幕僚的事，不做總統該做的，兩件事處理起來，精神前後一貫，真是神奇的總統」。

內閣 林濁水 蔡英文 蘇貞昌

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