蔡英文能少蘇貞昌？游淑慧曝換陳建仁下場 恐像當年的「他」

行政院長蘇貞昌昨（19）日宣布將率內閣總辭，總統蔡英文隨後也在臉書上發出感謝文，但蘇貞昌日前曾自比「袁崇煥不死，清兵怎麼入關」，引發外界的進一步聯想。對此，國民黨籍台北市議員游淑慧表示，英系已經不足以支撐蔡英文執政，同時新潮流會漸漸歸隊，並質疑「陳建仁出來當分贓的頭，動不動就要拜託蔡英文出來救他，就像當時的林全一樣，所以蔡英文現在真的能少得了蘇貞昌嗎？」

游淑慧昨日在節目《頭條開講》中提到，蘇貞昌所謂的「袁崇煥說」，並不是指我們引清兵入關，他是在講給蔡英文聽的，「我是妳的長城，我幫妳擋住了很多壓力，我不要臉地在立法院表現，幫妳擋住在野黨的監督，我幫妳擋住賴清德，我幫妳擋住所有妳不想做的事，所以妳可以700多天在總統府裡面當大小姐。如果妳要換掉我，妳就是崇禎，妳就是自毀長城，妳就準備去煤山上吊吧」，游淑慧認為這就是蘇貞昌的內心話。

除此之外，游淑慧透露蘇巧慧受訪時笑得極之燦爛，並強調「我爸爸最喜歡為國家做事了」。她也忍不住抨擊，「關我什麼事？我們也很想為國家做事啊，真正要為國家做事，你去當志工或義工都可以，你拿了錢本來就應該為國家做事，怎麼是變成你的喜好呢？你把國家的錢這樣亂撒亂花，然後只為了滿足你們一家的權力欲望，看蘇巧慧笑得這麼開心，我是三條斜線」。

「看蘇巧慧笑得這麼開心，就是覺得她爸留定了，她爸不會走了，要不然她不會笑得這麼燦爛！」游淑慧坦言這一家子是不演了，整個就是呈現「我爸好愛為國家做事，他要繼續為國家做事」這種感覺。再來，游淑慧談到從政治現實考量，蔡英文確實陷入跛腳之中，而且是兩隻腳都快全跛，坐在輪椅上，所以這個情況下她必須要找盟友，「英系已經不足以支撐她執政，她要找誰當盟友呢？新潮流系人家會歸隊的，賴清德是明日，蔡英文是昨天，所以新潮流當然會歸隊」。

「正國會在那邊看呀看呀，當然也會向明日去靠攏」。游淑慧認為蔡英文如果換掉蘇貞昌，改用陳建仁，那就還是一而已，英系加蘇系才有可能是一加一，才能變更大來穩固政權，「反正內閣各部會也是派系分贓，誰來當分贓的頭就很重要了，陳建仁出來當那個分贓的頭，動不動就要拜託蔡英文出來救他，就像當時的林全一樣，但蘇貞昌是可以自己在那邊耍賴的，所以蔡英文現在真的能少得了蘇貞昌嗎？我是打了一個問號」。