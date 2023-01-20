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蘇貞昌請辭！蔡英文感謝文藏玄機 黃揚明質疑未來新閣揆走向

聯合新聞網／ 綜合報導
總統蔡英文（右）、行政院長蘇貞昌（左）。 圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文（右）、行政院長蘇貞昌（左）。 圖／聯合報系資料照片

行政院長蘇貞昌昨（19）日宣布將率內閣總辭，總統蔡英文隨後也在臉書上發文，公開表達對蘇貞昌的感謝，並強調「我們將在農曆年期間啟動內閣調整作業」。對此，媒體人黃揚明忍不住提出質疑，他認為除了外交國防兩岸相關部會應由總統主導外，其他應該是新閣揆的職責，「除非，未來新閣揆其實是全聽總統的」。

蔡英文在臉書貼出對蘇貞昌的感謝文後，黃揚明也針對內文加以討論，「今天總預算案通過後，蘇院長也再度向我當面請辭，並且跟我說，希望讓總統有寬廣的空間，為國家開展新局，讓台灣繼續前進。我們將在農曆年期間啟動內閣調整作業，內閣團隊如果有正式定案，也會盡速、陸續向國人報告。我們也會在過年後讓新的內閣團隊，在最短時間迅速就定位，讓各項國政無縫接軌、順利推動」。

蔡英文也不忘喊話，「農曆年節將屆，我要跟大家說，有政府、請安心。現在的內閣團隊，會負責任地堅守崗位直到最後一刻，並且一刻都不會鬆懈，政府服務不會打烊，一定會讓全體國人安心過好年。我也要感謝所有堅守崗位的內閣成員和公務團隊，在過年期間，犧牲與家人團聚的時間，照顧國人的生活，守護國家的安全」。

針對以上內容，黃揚明直呼「蔡總統還是發文了！」他坦言這種現象有點奇特，因為既然是「內閣總辭」，總統的任務就是「任命閣揆」，至於閣員，除了外交國防兩岸相關部會應該由總統主導外，其他應該是新閣揆的職責，「除非，未來新閣揆其實是全聽總統的…」。

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為了完成立法院總預算審議，蘇貞昌在臉書公布他再次請辭的緣由。蘇貞昌說，敗選當夜，總統以「我已辭黨主席負責，沒有辭總統，你行政院長也不能辭」，二度要我留下。我也體悟此時辭職不管，掉頭走人，固然瀟灑，但正在立法院審議的中央政府總預算，必遭退回，要求新揆上任重送、重新審查。政局動盪，莫此為甚，只好堅此百忍，頂住笑罵，穩住行政團隊步伐，夙夜匪懈。既然「階段性任務」完成，蘇貞昌再度請辭，並請總統儘速指派新的閣揆，充分表達走不走人由他掌握，絕不會淪為「被請辭」。

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