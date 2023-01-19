蘇貞昌將率全體內閣總辭 侯友宜：這4年來辛苦了

行政院長蘇貞昌稍早率全體閣員總辭，新北市長侯友宜今受訪說，這四年來所有內閣「大家辛苦了」，這過程碰上疫情、通膨，挑戰確實非常艱鉅。侯認為，院長跟內閣都非常用心想把事情做好，不管過程如何，相信民眾都心存感念，盼新內閣與地方同心齊力，不分你我、黨派及族群，為國家與土地做好建設，讓台灣共好。

侯友宜今下午赴板橋車站發送福袋，被問及蘇貞昌率全體閣員總辭，侯受訪表示，這四年來蘇跟所有內閣「大家辛苦了」，過程碰上疫情、通膨，挑戰確實非常艱鉅，自己也看到院長跟內閣都非常用心，想把事情做好，不管過程如何，相信民眾都心存感念，謝謝內閣的辛苦。

侯友宜說，未來內閣總辭以後，期待新內閣與地方攜手同心齊力，不分你我、黨派，更不要分族群，讓台灣共好，並感謝別人對這塊土地的付出。

至於未來將優先與新內閣討論哪些新北市的議題，侯友宜說，新北市是串起北北基桃宜，整個大台北地區最重要的點，希望新的內閣在北北基桃宜的交通建設，不管是捷運、高速公路及快速道路，跟地方並肩作戰，投入更多經費、人力，大家一起串起北台灣共好。

侯進一步表示，除交通以外，也要串起兩個機場的交通產業鍊，讓交通產業鍊帶動經濟起飛，尤其這幾年大家碰上疫情很辛苦，所以除普發現金外，最重要讓庶民經濟及基層不斷往上提升，新北有400萬人口期待與中央並肩作戰，讓北台灣更好，而新北也一定會負起這個責任，帶動整個大台北的中心一起加油。