冷眼集／既知明末結局 綠營還在內鬥

平日愛引經據典的閣揆蘇貞昌，昨天「袁崇煥不死，清兵何以入關？」回應「撒幣救官位」的質疑。蘇揆拿忠臣冤死故事，救駕守土有功卻被君主處以凌遲，心中怨氣可想而知，也難怪被猜測對蔡總統叫板味濃。

民進黨九合一選舉慘敗後，蘇內閣遲未改組，讓黨內風向出現變化。如今，國民黨在立法院挾中央政府總預算案及發現金特別條例，成功拖延內閣改組時程，更見綠營陣腳大亂。

先是傳出蘇貞昌留任可能性高，後又傳出陳建仁與鄭文燦組閣聲浪；「陳鄭配」消息一出，兩人各有護航高端及論文抄襲的質疑，在內閣總辭尚未宣布前，院長寶座仍在未定之天。

閣揆保衛戰決戰前夕，蘇揆受訪時原先是回應「政務推動不能開天窗」，呼籲外界不要扭曲、抹黑、重傷及分化，話鋒一轉，提及「明朝最後一道防線」袁崇煥，寓意頗耐人尋味，不僅是對蔡英文，更是對民進黨內派系喊話。

蘇貞昌何出此言？蘇領導風格強勢專制，也因這股霸氣，助民進黨在二○一八大敗後坐鎮政院，讓蔡英文不致跛腳；去年九合一民進黨再敗，嘉義市長選舉、北市立委補選也難挽頹勢，閣揆人選將是關鍵，現今傳出「蘇下陳上」，陳建仁能否擔此大任，外界已先打問號。

蘇貞昌自恃可作蔡政府最後一道防線，又不時在臉書及公眾場合細數政績，營造「做到流汗，被人嫌到流涎」的委屈，只盼力可回天。

眼看大勢將去，蘇「借古諷今」，意圖力挽狂瀾。只是，大明王朝的結局，無需贅言，反而是蘇的引喻引發更多權力鬥爭的聯想。