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新聞眼／蘇揆尾大不掉 打亂賴魁改革步調

聯合報／ 本報記者蔡晉宇林政忠
蔡英文總統昨出席警政署會報，仍未鬆口內閣改組議題，民進黨內議論，行政院長蘇貞昌多了最後一搏機會。記者林伯東／攝影
蔡英文總統昨出席警政署會報，仍未鬆口內閣改組議題，民進黨內議論，行政院長蘇貞昌多了最後一搏機會。記者林伯東／攝影

立法院昨沒照著民進黨原定劇本休會，連帶打亂內閣改組時程，也給行政院長蘇貞昌「閣揆保衛戰」最後一搏的時間和空間。眼看副總統賴清德明天就要當選民進黨主席，執政團隊重新整隊再出發之際卻殺出程咬金，蘇揆尾大不掉的狀況，無疑破壞了賴魁的改革步調。

府院黨前天在官邸的理想沙盤推演「改組五部曲」：首先是前天官邸會議敲定改組大方向；再來是昨天立法院順利通過總預算案並休會，蘇貞昌隨即宣布內閣總辭；然後今天蔡英文總統將與內定行政院長接棒人選陳建仁會面，正式拍板成為閣揆人選；緊接著再隔一天，民進黨主席投票日登場，賴清德順利當選；最後是到了下周上班日，公布內閣改組名單，賴也一併宣布黨務人事。

整個流程有其節奏鋪陳，且每天都有一項重要進度，經過五天出牌後，行政團隊、黨中央的新領導團隊將幾乎同時間就位，冀望展開重生之路。

孰料，立院沒如預期休會，打破府院黨默契。蘇揆不僅沒提出總辭，臨別前還大動作批示高階警界人事，甚至核定汐東捷運線，蘇內閣完全不想被當成「看守內閣」。蘇貞昌昨率隊視察地方時更高調肯定挺他連任的高雄市長陳其邁，「所以看我對高雄市多好」；話鋒一轉，蘇則大酸近日未力挺他保住官位者，「有人握手時私下偷搔癢手，沒有用」。蘇種種言作都被解讀尚未死心，還在力挽狂瀾。

蔡英文總統一直跳針重申，要等到立法院會期結束後再宣布內閣改組，總預算卡關意外成為蘇內閣「續命仙丹」，讓蘇貞昌還有眷戀權位的想像；無奈內閣改組的氛圍早已勢不可擋，陳建仁接班態勢已趨明朗，蘇貞昌多爭取到幾天緩衝的政治動作，終究只是困獸之鬥。

昨天是「十三號星期五」，蘇貞昌度過了原定總辭時程，行政院長任期在今天正式屆滿四年里程碑，還意外多出幾天拚搏留任的機會，這個傳統上不吉利的日子似乎沒那麼糟；但對民進黨而言，恐怕就是再多扣分的一天，如果蘇再留任，那就真的應驗了「黑色星期五」。當內閣改組歹戲拖棚，民眾看不到果斷的改革決心，有的只是爭權奪利到最後一刻的赤裸鬥爭。

內閣 蘇貞昌 民進黨 蔡英文 陳建仁 賴清德 黑色星期五 陳其邁

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