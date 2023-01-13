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影／不正面回應是否請辭 蘇貞昌表情嚴肅

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
行政院長蘇貞昌今日視察任內一手催生的前鎮漁港改造案，由於傳言內閣總辭在即，媒體詢問蘇貞昌是否辭職一事他沒有正面回答。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌今日視察任內一手催生的前鎮漁港改造案，由於傳言內閣總辭在即，媒體詢問蘇貞昌是否辭職一事他沒有正面回答。記者劉學聖／攝影

行政院蘇貞昌今日視察任內一手催生的前鎮漁港改造案，由於傳言內閣總辭在即，外界也解讀這是蘇貞昌的畢業之旅，媒體詢問蘇貞昌是否辭職一事他沒有正面回答，僅拜託立法院盡快審完總預算以利施政，另外還要通過特別條例讓行政院編列預算，全民在開春後才能領6千元。

行政院長蘇貞昌視察高雄前鎮漁港。媒體聯訪時被問及「是否會在今天立法院三讀通過總預算案後表態請辭」，陳建仁是否為心目中的人選。另外，昨天宴請閣員致詞時提及「茶壺不容易做，但容易破」是否為院長心境？蘇貞昌表示，現在立法院正在進行中央政府總預算審查，這關係到國家建設、人民照顧及教育推動，各方面非常重要，拜託立法院一定要能夠盡快審查完畢，讓政府能夠有預算「為國利民」。

蘇貞昌強調，有關內閣的事情，蔡英文總統已經一再明白說，在立法院會期結束後，會跟外界報告。

行政院長蘇貞昌（右）今日視察任內一手催生的前鎮漁港改造案，由於傳言內閣總辭在即，媒體詢問蘇貞昌是否辭職一事他沒有正面回答，僅拜託立法院盡快審完總預算以利施政。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌（右）今日視察任內一手催生的前鎮漁港改造案，由於傳言內閣總辭在即，媒體詢問蘇貞昌是否辭職一事他沒有正面回答，僅拜託立法院盡快審完總預算以利施政。記者劉學聖／攝影

蘇貞昌 立法院 行政院

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