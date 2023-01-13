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趙少康：陳建仁搭配鄭文燦 推銷兼詐騙的內閣

聯合報／ 記者劉宛琳徐偉真／台北報導
中廣董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

行政院長蘇貞昌今天預計率內閣總辭，前副總統陳建仁、桃園市前市長鄭文燦有望接正副閣揆。國民黨主席朱立倫表示，若蔡總統和民進黨傲慢態度不改變，不知反省檢討，換誰當行政院長都一樣；中廣董事長趙少康諷刺，陳建仁搭配鄭文燦，是推銷（高端疫苗）兼詐騙論文抄襲）的內閣。

國民黨前主席洪秀柱說，信天主教的陳建仁，可能凡事都要去問天主，例如之前要不要支持衛福部前部長陳時中（參選台北市長），陳說也是天主講的，但她實在很懷疑，到底天主是真的跟他這樣講的嗎？還是他沒聽懂天主的話？這是讓她非常擔心的一件事。

立委當選人王鴻薇昨說，陳鄭組合就是蔡英文總統的傀儡閣揆，蔡總統著力很深，拒絕讓自己跛腳的人事安排，「陳建仁組閣就是蔡總統組閣」。王鴻薇也說，兩位都有很大爭議，陳建仁是高端疫苗代言人，鄭文燦則是「抄襲仔」代言人，未來都會面對質疑。

高端疫苗 陳建仁 鄭文燦 論文抄襲 王鴻薇 蔡英文 朱立倫 趙少康 洪秀柱 詐騙

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