新聞眼／綠委嘴上送暖 私下盼內閣換血

立法院會期進入尾聲，蘇內閣改組時程逼近，連日蔡英文總統到民進黨立委競相「送暖」，感謝肯定行政院長蘇貞昌。但綜觀綠營相關發言，僅止於讚許蘇揆辛勞，鮮少人主張蘇應留任。原因是「敗選內閣」續留，難以展現檢討改革決心，對民進黨要贏得二○二四大選更是難上加難。

民進黨去年選舉大敗後，黨內興起檢討聲浪，但針對蘇貞昌去留以及蘇內閣是否應大幅改組，除立委高嘉瑜曾公開表達希望蘇內閣「團進團出」，台北市議員王世堅喊話蘇貞昌應辭職鞠躬下台，多數綠營黨公職「保持緘默」。

其實民進黨立委私下希望內閣換血的聲浪不斷，許多綠委私下抱怨，地方選舉慘輸，如果內閣不大幅改組，如何展現民進黨檢討改革的決心，對原本已經不好打的二○二四總統立委大選，局勢將更雪上加霜。

過去一段時間，民進黨立委並未在檯面上討論蘇貞昌應否辭職，但也未積極「護航」。一方面是「上意」難以揣摩，畢竟蔡英文總統的意志為何，沒人猜得透；另方面則是忌憚蘇貞昌一旦留任，繼續掌握行政大權與資源，講真話的「烏鴉們」，恐遭「秋後算帳」。

自從「蘇下陳上」傳出後，民進黨立委紛為蘇貞昌送上溫暖，不論公開發言或透過內部群組，細數蘇三年多來施政表現，表達感謝肯定，但卻也幾乎沒人慰留。畢竟立委站在民意第一線，為了二○二四選舉，即使表面肯定蘇貞昌，心裡仍是對內閣人事調整「有所期待」。