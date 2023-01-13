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傳國防部長邱國正將卸任 顧立雄被點名

聯合報／ 記者洪哲政蔡晉宇／台北報導

蔡英文總統鎖定的閣揆人選仍屬陳建仁，評估在蔡總統溝通下，陳建仁組閣機率高。內閣名單將在下周公布。至於交通部前部長林佳龍、基隆市前市長林右昌、桃園市前市長鄭文燦與屏東縣前縣長潘孟安民進黨「中生代四大公子」未來戰鬥位置也有眉目。

綜合綠營內部消息，行政院副院長、總統府秘書長為連動組合，鄭文燦、林佳龍兩人將坐鎮府院要職。其他可能異動的內閣人事，林右昌接掌交通部；潘孟安日前被徵詢入閣意願，但意願不高，目前仍傾向不入閣，以另外的戰鬥位置協助民進黨打總統大選。

中生代接班考量始終是內閣人選的重要依據，因此許多部會首長輪替，政務次長能否接班，成為關鍵考量，一方面對業務熟悉，能夠順利政務接軌，其次要讓外界耳目一新，因而相關人選進退費盡思量。

林佳龍一旦入府，府秘書長李大維有望出任海基會董事長，而國防、國安相關人事也因而產生連動效應，更將在新內閣人事布局上成為關鍵考量。

國防部完成恢復徵兵制後，傳國防部長邱國正將卸任現職，邱國正辦公室幹部去年七月間分別調職、晉升。據了解，邱可望轉任國防安全研究院董事長，遺缺在檯面上有參謀總長陳寶餘、國防大學校長劉志斌、國安會諮詢委員黃曙光等人選可接任。

陳寶餘是專案延任的總長，今年四月到期，順勢接任部長時機成熟；督導潛艦國造的黄曙光是最資深的上將，和曾任總統府侍衛長的劉志斌均受層峰信賴。但劉志斌比陳寶餘低四個年班，接任部長有倫理問題，黄曙光期別最資深，但能否在潛艦國造船段組合的關鍵期兼顧軍務，須視國安團隊意見。

近來也傳出國安會秘書長顧立雄有望接任國防部長，成為蔡政府任內第一個文人部長。不過，近來兩岸軍事對峙嚴重，共機共艦出海頻繁，國軍戰訓壓力陡升，也讓軍方對純文人部長接任時機有所疑慮。

至於其他部會，財政部長目前呼聲高的人選聚焦在兩人，一位是目前的代理部長阮清華，另一位是彰化銀行董長凌忠嫄；農委會主委在蘇揆下台大方向明確後，民進黨立委莊瑞雄被點名接任，但農業界雜音不小；原民會主委則可望由總統府前發言人Kolas Yotaka接任。

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