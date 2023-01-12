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楊寶楨酸行政院恐淪「抄襲院」 諷林智堅可入閣任1職

聯合新聞網／ 綜合報導
昨（11）傳出內閣即將改組，又適逢民進黨前新竹市長林智堅因論文抄襲案出庭，民眾黨發言人楊寶楨狠酸，行政院再加林智堅一人，就能組成「抄襲鐵三角」。記者蘇健忠／攝影
昨（11）傳出內閣即將改組，又適逢民進黨前新竹市長林智堅因論文抄襲案出庭，民眾黨發言人楊寶楨狠酸，行政院再加林智堅一人，就能組成「抄襲鐵三角」。記者蘇健忠／攝影

近日內閣改組進度備受關注，昨天（11日）傳出將由前副總統陳建仁接任閣揆，行政院副院長則可能交棒給前桃園市長鄭文燦，對於上述人選，民眾黨發言人楊寶楨點出兩人共通點，即是陳建仁和鄭文燦均曾爆出論文抄襲，她更點名民進黨前新竹市長林智堅不如出任教育部部長，一起創建「抄襲政院」。

林智堅11日因論文案首次出庭，加上民進黨傳出內閣改組在即，民眾黨發言人楊寶楨隨即發文狠酸，「行政院要淪為『抄襲院』了嗎？」她指出，鄭文燦去（2022）年12月才因為論文抄襲，被台大國發所撤銷碩士學位，陳建仁則於2007年擔任國科會主委時，被爆掛名聯合發表的論文涉嫌抄襲，當時陳建仁提出辭呈被慰留。

楊寶楨質疑，民進黨難道沒人了，為何專捧有抄襲爭議的政治人物，她更嚴厲抨擊，「強烈建議民進黨，一不做二不休，乾脆再找林智堅前市長來擔任教育部長，簡直是完美的『抄襲鐵三角』！」

對此，網友們則有不同聲音，有人認為人選確實欠佳，也有人覺得抄襲並不影響做事能力，「就一群騙子」、「說真的，我很不喜歡明明做錯事情了，還不認錯的人」、「抄襲歸抄襲，做事歸做事，林智堅是不認錯硬凹才被撻伐，鄭文燦也沒反抗撤銷學位」、「關於要不要讓林智堅當教育部長，我覺得民進黨還真的有那個膽子敢做」。

林智堅 行政院 內閣 抄襲 楊寶楨

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