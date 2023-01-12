細數蘇貞昌5大事蹟 邱議瑩：不要讓會做事的團隊孤單

外傳行政院長蘇貞昌周三提出辭呈，閣揆人選已鎖定前副總統陳建仁，桃園市前市長鄭文燦則將接任副閣揆。民進黨立委邱議瑩昨天表示，凡是為國家辛勞付出者，都值得也應該得到尊重與感謝，希望大家給蘇貞昌及行政團隊鼓勵，不要讓認真、會做事的團隊孤單。

民進黨在九合一地方選舉大敗，內閣改組議題備受關注，黨政人士表示，蘇貞昌昨天在與蔡英文總統的周三例會中提出辭呈，並且在本周五立法院預定休會當天率內閣總辭，接任閣揆人選已經鎖定陳建仁，搭檔副閣揆人選鄭文燦，「陳建仁接閣揆這件事，很快就會發生」。

邱議瑩深夜在臉書發文指出，蘇貞昌喊出的「有政府、會作事」不只是口號，而是這4年來真真切切的感受，天下無不散的宴席，如果總有一天要走下台階、卸下重擔，那麼這個從民選總統以來，任期最久的內閣團隊，就應該在穩定的狀態下改組，並且能在掌聲及鼓勵中謝幕。

邱議瑩說，許多民進黨內的政治人物在選舉時，也都接連喊出「會做事」的口號，並且引以為榮，而自己也是其中之一。

邱議瑩細數蘇貞昌團隊在任內的各項事蹟，包括2018年底臨危受命接任行政院長，為了防堵非洲豬瘟入境，上任首日直奔桃園機場，要求查驗每一個旅客的手行李，這樣的堅持讓蘇貞昌和行政團隊嚴守非洲豬瘟第一線超過1000日，如今只剩下台灣和日本沒被非洲豬瘟攻破。

邱議瑩再指，政府在2019年5月推動同婚專法，面對黨內外的反對壓力，蘇貞昌是當時力挺同婚議題的關鍵角色，「表決前一晚在行政立法協調會的一字一句，我猶言在耳」。

邱議瑩說，2019年底在蘇貞昌的領導下，政府做了全球第一個重要的決定，武漢入境班機登機檢疫，讓台灣在防疫第一階段成為全球典範，更是少數把病毒阻絕於境外，並且保持正常經濟活動的國家。

邱議瑩還說，2020年之後多數時間全球籠罩在疫情當中，台灣能在疫情中走的比別國穩健，防疫、紓困和振興經濟都同時進行，雖然沒有辦法每項都面面俱到，但是台灣2021年的GDP成長率高達6.5%，創下11年新高，人民都能共享經濟成長結果。

邱議瑩表示，2021年四大公投題目劍指行政部門，蘇貞昌身先士卒「衝衝衝」跑遍全台灣宣傳公投，親自跑過70多場的說明會說明政績，喊到嗓子都啞了，大家都說他是「最佳主攻手」。

邱議瑩提及，蘇貞昌的臉書簡介上寫著，「我始終相信，人生的劇本早已寫好，但沒有辦法偷看，只能全力以赴」，自己看著一個這麼年長的政治前輩，仍然帶著「使命感」全力以赴、為台灣奮鬥，如果過去4年沒有他的全力以赴，誰也不敢想像會是怎麼樣的劇情。

邱議瑩強調，2022年的敗選給民進黨一大警訊，的確需要深刻檢討、自我檢視，但是凡是為國家辛勞付出者，都值得也應該得到尊重與感謝，敗戰檢討不該把這些努力全部抹煞掉，希望大家能給蘇貞昌及行政團隊鼓勵的掌聲、說一聲辛苦了，不要讓認真、會做事的團隊孤單。