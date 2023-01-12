快訊

閩南語不能稱「台語」？ 客委會主委：慢慢形成共識

細數蘇貞昌5大事蹟 邱議瑩：不要讓會做事的團隊孤單

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
外傳行政院長蘇貞昌周三提出辭呈，閣揆人選已鎖定前副總統陳建仁，民進黨立委邱議瑩在臉書表示，希望大家給蘇貞昌及行政團隊鼓勵，不要讓認真、會做事的團隊孤單。圖／取自邱議瑩臉書
外傳行政院長蘇貞昌周三提出辭呈，閣揆人選已鎖定前副總統陳建仁，民進黨立委邱議瑩在臉書表示，希望大家給蘇貞昌及行政團隊鼓勵，不要讓認真、會做事的團隊孤單。圖／取自邱議瑩臉書

外傳行政院長蘇貞昌周三提出辭呈，閣揆人選已鎖定前副總統陳建仁，桃園市前市長鄭文燦則將接任副閣揆。民進黨立委邱議瑩昨天表示，凡是為國家辛勞付出者，都值得也應該得到尊重與感謝，希望大家給蘇貞昌及行政團隊鼓勵，不要讓認真、會做事的團隊孤單。

民進黨在九合一地方選舉大敗，內閣改組議題備受關注，黨政人士表示，蘇貞昌昨天在與蔡英文總統的周三例會中提出辭呈，並且在本周五立法院預定休會當天率內閣總辭，接任閣揆人選已經鎖定陳建仁，搭檔副閣揆人選鄭文燦，「陳建仁接閣揆這件事，很快就會發生」。

邱議瑩深夜在臉書發文指出，蘇貞昌喊出的「有政府、會作事」不只是口號，而是這4年來真真切切的感受，天下無不散的宴席，如果總有一天要走下台階、卸下重擔，那麼這個從民選總統以來，任期最久的內閣團隊，就應該在穩定的狀態下改組，並且能在掌聲及鼓勵中謝幕。

邱議瑩說，許多民進黨內的政治人物在選舉時，也都接連喊出「會做事」的口號，並且引以為榮，而自己也是其中之一。

邱議瑩細數蘇貞昌團隊在任內的各項事蹟，包括2018年底臨危受命接任行政院長，為了防堵非洲豬瘟入境，上任首日直奔桃園機場，要求查驗每一個旅客的手行李，這樣的堅持讓蘇貞昌和行政團隊嚴守非洲豬瘟第一線超過1000日，如今只剩下台灣和日本沒被非洲豬瘟攻破。

邱議瑩再指，政府在2019年5月推動同婚專法，面對黨內外的反對壓力，蘇貞昌是當時力挺同婚議題的關鍵角色，「表決前一晚在行政立法協調會的一字一句，我猶言在耳」。

邱議瑩說，2019年底在蘇貞昌的領導下，政府做了全球第一個重要的決定，武漢入境班機登機檢疫，讓台灣在防疫第一階段成為全球典範，更是少數把病毒阻絕於境外，並且保持正常經濟活動的國家。

邱議瑩還說，2020年之後多數時間全球籠罩在疫情當中，台灣能在疫情中走的比別國穩健，防疫、紓困和振興經濟都同時進行，雖然沒有辦法每項都面面俱到，但是台灣2021年的GDP成長率高達6.5%，創下11年新高，人民都能共享經濟成長結果。

邱議瑩表示，2021年四大公投題目劍指行政部門，蘇貞昌身先士卒「衝衝衝」跑遍全台灣宣傳公投，親自跑過70多場的說明會說明政績，喊到嗓子都啞了，大家都說他是「最佳主攻手」。

邱議瑩提及，蘇貞昌的臉書簡介上寫著，「我始終相信，人生的劇本早已寫好，但沒有辦法偷看，只能全力以赴」，自己看著一個這麼年長的政治前輩，仍然帶著「使命感」全力以赴、為台灣奮鬥，如果過去4年沒有他的全力以赴，誰也不敢想像會是怎麼樣的劇情。

邱議瑩強調，2022年的敗選給民進黨一大警訊，的確需要深刻檢討、自我檢視，但是凡是為國家辛勞付出者，都值得也應該得到尊重與感謝，敗戰檢討不該把這些努力全部抹煞掉，希望大家能給蘇貞昌及行政團隊鼓勵的掌聲、說一聲辛苦了，不要讓認真、會做事的團隊孤單。

蘇貞昌 邱議瑩 團隊

延伸閱讀

聯合報社論／蘇貞昌政治算計玩過頭，終於逼走自己

主持毒品防制會報 蘇貞昌：反毒宣導應與時俱進

年關將近 蘇貞昌下令積極杜絕不法走私、偷渡

蘇貞昌傳出提辭呈？ 王世堅：我個人是哀矜勿喜啦

相關新聞

陳建仁、鄭文燦組閣甚囂塵上 學者曝蔡總統翻臉賴清德徵兆

外傳前副總統陳建仁將組閣，前桃園市長鄭文燦將擔任副閣揆，民進黨立委許智傑對此錄製影片說，兩人互補性高，可望恢復民眾對民進黨...

閣揆「蘇下陳上」下一波人事這兩人！此事卻掀黨內紛擾

蔡政府啟動內閣改組，行政院長「蘇下陳上」，從蘇貞昌換成陳建仁。據了解，總統府正在處理的兩個人事案為，行政院副院長、總統府...

細數蘇貞昌5大事蹟 邱議瑩：不要讓會做事的團隊孤單

外傳行政院長蘇貞昌周三提出辭呈，閣揆人選已鎖定前副總統陳建仁，桃園市前市長鄭文燦則將接任副閣揆。民進黨立委邱議瑩昨天表示...

蘇貞昌去留受關注 鄭運鵬：馬上換人不是負責任決策

內閣改組箭在弦上，行政院長蘇貞昌去留備受關注，民進黨立委鄭運鵬表示，院長換人總預算就全部重來，增加了施政的不確定性，國家...

反彈聲浪讓蘇貞昌搶先「被總辭」 鄭文燦將成「實權副院長」？

內閣總辭箭在弦上，據了解，行政院長蘇貞昌將在本周五（13日）立法院這會期結束前，向蔡總統請辭，至於閣揆遺缺，由前副總統陳建仁接任的機率很高。執政高層與民進黨立委早有「共識」，立法院會期結束後必須大改組，閣揆也須換人，否則敗選檢討將大打折扣，蘇揆多在位一天，每天都是在野黨的提款機，對蘇貞昌與民進黨都不利。

蘇貞昌傳出提辭呈？ 王世堅：我個人是哀矜勿喜啦

民進黨九合一敗選後，內閣改組聲浪不斷，傳出行政院長蘇貞昌今日會在與總統蔡英文的周三例會中提出辭呈，而前副總統陳建仁被點名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。