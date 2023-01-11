陳建仁、鄭文燦組閣甚囂塵上 學者曝蔡總統翻臉賴清德徵兆

外傳前副總統陳建仁將組閣，前桃園市長鄭文燦將擔任副閣揆，民進黨立委許智傑對此錄製影片說，兩人互補性高，可望恢復民眾對民進黨的支持。但師大政研所教授曲兆祥受訪時認為，蔡總統是希望政治穩定才任命這兩人，未來應不會有重大政策突破。東華大學教授施正鋒也認為，提名兩人代表蔡總統希望政局穩定，且可能還是不希望賴清德選總統。

陳鄭互補性高

據媒體爆料，行政院長蘇貞昌將於13日立院會期結束後請辭，並由前副總統陳建仁接任閣揆、前桃園市長鄭文燦接任副閣揆。對此，總統府與行政院接連在11日發表聲明，異口同聲強調，閣揆改組相關議題會要等立法院會期結束後討論，若有結果會儘快對外說明。

對此，民進黨立委許智傑對外錄製影片表示，陳建仁學者出身、形象佳，過去也曾擔任過許多改革的召集人，且在外交、公益界人脈廣，若擔任閣揆將開啟新氣象；而鄭文燦過去擔任桃園市長、新聞局長歷練豐富，且解決問題能力佳，各派系都能接受，兩人互補性強，若內閣人選屬實，應可處理更全面性的議題。

難有新突破

師大政研所教授曲兆祥受訪時指出，若人選屬實，這兩人都是典型的英系人馬，搭配起來不會有默契或爭議的問題，到選舉前也不會有重大的政治變動。他認為蔡總統此舉是希望在未來是處於政治穩定的狀態，內閣將定調為「穩定內閣」，將不會有重大改變的新政策，但內閣犯錯的機率也會比較小。

曲兆祥還說，內閣到選舉前只剩1年左右，因此他認為在2024年總統大選中恐對賴清德幫助不會太大，但減少犯錯機率也會讓賴清德競選的阻力小很多。

暗留反賴伏筆？

東華大學教授施正鋒受訪時則說，陳建仁深獲蔡總統信任，鄭文燦本來外傳可能會接閣揆，但因為3+11與自己國發所論文出包，因此接任副閣揆，但鄭文燦與民進黨新潮流其他派系相處不錯，懂得很多眉角，未來將扮演黨內蔡總統與其他派系互動的橋樑。

但他也認為這是蔡總統未來與賴清德翻臉的徵兆，蔡總統若還是不希望賴清德參選總統的話，陳建仁、鄭文燦就是可能被推出來的總統、副總統候選人。

國民黨立委賴士葆11日則在記者會痛批，陳建仁過去擔任國科會主委時有論文抄襲爭議，副閣揆鄭文燦也有論文抄襲爭議，陳建仁就任前應該向外界說明對抄襲的認定標準。

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