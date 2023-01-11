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蘇貞昌請辭？ 游盈隆：挑戰2024也許是他下一個人生劇本

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖/聯合報系資料照
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖/聯合報系資料照

外傳行政院長蘇貞昌今向蔡英文總統提辭呈，台灣民意基金會董事長游盈隆今上午在臉書發文談及此事，認為蘇揆「看來是走定了」，當社會主流民意越來越難以忍受蔡蘇體制的歹戲拖棚時，蘇的下台也只是早晚的事情而已。

游盈隆表示，蘇貞昌精明幹練，黨內外沒有不肯定的，甚至沒有不佩服的，但面對2022九合一地方選舉大敗，雖在第一時間口頭請辭，旋即被慰留，行政院沒有敗選檢討報告，個人也沒有堅辭的表現，當中或有難言之隱，卻被外界解讀成一昧戀棧權位，漠視責任政治倫理。

游盈隆說，蘇貞昌成名甚早，對抗舊時代國民黨威權統治，經歷不知多少大風大浪，走過台灣自由化、民主化和本土化，一直都是閃亮的政治明星，民進黨的權力人物。直到2019年初，因緣際會，意外出任2018地方選舉慘敗後蔡政府的行政院長，成為一人之下萬人之上、執掌黨政大權足足四年，如果再加上扁政府時代出任行政院長的經歷，無疑是台灣民主化後任職最久的行政院長。

游盈隆表示，蔡英文總統2020年連任成功時曾公開讚揚蘇揆是「護國院長」，明示或暗示蘇院長將和她一起做到任滿為止，那時的蘇揆是何等的風光？何等的春風得意？關關難過關關過，但畢竟過不了2022這一關。

游盈隆直言，「總統有權無責，這是今日台灣憲政體制的缺陷，也是行政院長的宿命」；游說，看來蘇揆是走定了，沒留下漂亮背影，在野黨磨刀霍霍、政治夙敵罵聲震天，社會負評如潮，親朋好友不勝唏噓。這是早已寫好，只是不能偷看的人生劇本嗎？

文末，游盈隆說，這樣的人生劇本，強勢如蘇貞昌，吞的下去嗎？「挑戰2024總統也許是他下一個人生劇本」，只要社會還能接受。

台灣民意基金會董事長游盈隆（左）。圖/聯合報系資料照
台灣民意基金會董事長游盈隆（左）。圖/聯合報系資料照

游盈隆 蘇貞昌

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