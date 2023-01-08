台中5死惡火 屋主收押

台中市大里區透天厝民宅前天清晨三時許火警，陳姓屋主一家三代五人喪命，因糖尿病截肢的陳姓屋主（六十六歲）爬出火場被救出，檢方認為陳男涉及縱火罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准；家屬昨天中午返回火場替五名死者招魂，其中長孫擲七筊才允筊，過程中家屬不禁悲從中來，場面哀淒。

前天凌晨的一場惡火，造成屋主六十二歲的妻子、卅八歲長女、卅二歲次子、十一歲長孫、以及七個月大的外孫死亡，長子因送貨在外、女婿赴國外出差逃過死劫。

檢方指出，家屬雖稱陳男精神有異，但未發現診斷紀錄，建請法院審酌讓陳男入精神醫療機構暫安置。

台中地院前晚漏夜開庭，昨天凌晨二點裁定羈押未禁見。行政庭長李進清說，法官認為陳男嫌疑重大，所犯為本刑五年以上重罪，有逃亡、串證之虞，裁定羈押。

惟根據目前卷證，無法判斷陳男是否有精神疾病，也無其他具體事證，因此法官未裁定令入醫療機構暫安置，至於陳男需要洗腎，由羈押中的看守所人員負責戒護就醫；精神科醫師林本堂說，陳男涉案時是否精神耗弱？需經司法鑑定。

家屬昨為死者招魂，由家屬逐一捧著死者靈位，依法師引導，放置在火場門口後方，由長子逐一為死者擲筊，其中他在為兒子擲筊時，二度擲無筊，之後由其前妻擲筊，仍二次擲無筊，女法師擲一次筊，仍擲無筊，最後由男法師再擲筊，才得允筊，過程中家屬見一直擲無筊，不禁悲從中來。