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影／台中火警5死傳點火燒蛇 獨活屋主依現住放火罪法辦

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影／台中火警5死傳點火燒蛇 獨活屋主依現住放火罪法辦

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里陳家三代5口命葬火窟，66歲陳姓屋主經警方詢後，坐輪椅依刑法第173條現住放火罪嫌移送法辦。記者趙容萱／攝影
台中市大里陳家三代5口命葬火窟，66歲陳姓屋主經警方詢後，坐輪椅依刑法第173條現住放火罪嫌移送法辦。記者趙容萱／攝影

台中市大里一棟透天民宅今晨大火，奪走陳家三代5命，年齡最小為7個月大屋主曾姓外孫，66歲陳姓屋主爬出逃命，稱點燃高粱酒驅蛇，當時不在家的大兒子說，父親因病出現瞻妄症，說詞不可信。屋主在警詢後，由弟弟陪同，依刑法第173條現住放火罪嫌移送法辦。

屋主被救出時，曾宣稱屋內有蛇，因引燃高粱酒驅蛇，警方把陳男帶到台中市警局霧峰派出所製作筆錄，隨後在中午12時30分送至警局霧峰偵詢，台中地檢署也指派檢察官，到現場指揮偵辦，釐清案情及刑事責任。由於屋主每周一、三、五需洗腎，因此移送前先送醫洗腎。

台中市大里區東南路161巷一戶民宅，今天清晨3時許起火，當時一家三代6人在家，僅罹糖尿病有截肢的陳姓屋主1人自行爬出戶外，由鄰居拖出獲救，其餘包括62歲屋主妻、38歲長女、7個月大曾姓外孫、32歲次子、11歲長孫等五人被消防員救出後，仍因傷重不治，命葬火窟，大兒子因夜間送貨，女婿菲律賓出差逃死劫。

大兒子今早趕回現場說，父親因病腳截肢，近2、3個月醫師診斷出現幻聽、幻覺，父親每天說詞不一，不能相信。農曆年近，一家人就此天人永隔、無法團圓，大兒子無奈，「也是要坦然面對」，令人鼻酸。

台中地檢署已經指派檢察官到現場指揮警消蒐證，刑法第173條規定，失火燒燬現供人使用的住宅、或現有人所在的建築物，可處1年以下徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市大里陳家三代5口命葬火窟，66歲陳姓屋主經警方詢後，坐輪椅依刑法第173條現住放火罪嫌移送法辦。記者趙容萱／攝影
台中市大里陳家三代5口命葬火窟，66歲陳姓屋主經警方詢後，坐輪椅依刑法第173條現住放火罪嫌移送法辦。記者趙容萱／攝影
台中市大里陳家三代5口命葬火窟，66歲陳姓屋主經警方詢後，坐輪椅依刑法第173條現住放火罪嫌移送法辦。記者趙容萱／攝影
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