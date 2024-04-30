聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠營：邱莉莉、林志展暫時維持停權處分

聯合報／ 記者陳熙文鄭惠仁萬于甄／連線報導
民進黨台南市議長邱莉莉（右）、副議長林志展（左）被控賄選獲判無罪。圖／聯合報系資料照片
民進黨台南市議長邱莉莉（右）、副議長林志展（左）被控賄選獲判無罪。圖／聯合報系資料照片

民進黨台南市議長邱莉莉、副議長林志展被控賄選獲判無罪，台南市議會民進黨黨團認為要還給邱莉莉等人一個公道，期許中央黨部解除邱莉莉、林志展停權處分；但據了解，民進黨中評會當初的決議處分沒有但書，現階段將維持原來處分。

南市議會民進黨團指出，議長、副議長選舉案從選前到選後一直繪聲繪影，導致台南政局動盪，如今判決無罪，除感謝法院明察秋毫，也象徵正副議長選舉公正性，更還給參與投票的議員一個公道，希望黨中央適時解除邱、林停權處分，讓兩人與民進黨團繼續併肩為台南努力。

據了解，民進黨中評會去年二月開會討論，決議邱莉莉、林志展兩人因涉嫌賄選給予最高的停權三年處分，成為賴清德擔任黨主席後第一件開鍘的黨紀案。黨內人士指出，停權處分並沒有但書，不會因為獲判無罪就立即推翻處分，但也不排除未來中評會做出新決議，在此之前兩人將維持停權處分。

民進黨立委郭國文日前辦理登記參選民進黨台南市黨部主委，邱莉莉和林志展也到場相挺，郭國文昨獲悉邱、林二人無罪後表示，入罪一定要以罪證確鑿為前提，相信司法判決會有它客觀、一定的標準。

台南 林志展 賄選 賴清德 邱莉莉 郭國文

延伸閱讀

台南正副議長賄選案判無罪 謝龍介：另一套標準？

南市議長邱莉莉涉賄選判無罪 郭國文：判決有客觀標準

台南議長賄選案無罪 謝龍介：黨證辦對張、官司有人幫

台南正副議長選舉涉賄案無罪…黃國昌失望 籲檢方上訴

相關新聞

台南議長賄選案 邱莉莉等10人無罪挨批離譜

民進黨台南市議長邱莉莉、副議長林志展，被控透過民進黨前中執委郭再欽等人，以行賄及恐嚇等方式在本屆正副議長選舉中賄選，台南...

藍白質疑議長賄選案判決 諷台南成綠「勝」地

台南議長選舉賄選案獲判無罪，藍、白立委雖都表示尊重司法，但也都提出質疑。民眾黨立法院黨團總召黃國昌認為，郭再欽是以何種身...

在台南喊水會結凍…郭再欽捲入3案 全身而退

台南學甲八十八槍槍擊案、市府前都發局長陳凌凱涉貪案及正副議長賄選案接連發生，地方政壇傳聞事發原因與龐大的光電利益有關；台...

觀察站／光電黑幕 為綠埋下未爆彈

台南在民進黨執政下成為光電首都，二○二二年地方大選前發生學甲八八槍擊案，加上爐碴、光電等弊案，讓政商利益糾葛浮上檯面，民...

新聞眼／「案重初供」 法院判決待商榷

台南檢調偵辦台南議長賄選案，不但羈押郭再欽等六人，邱莉莉、林志展也分別被裁定一五○萬、一二○萬重保，不料一審以罪證不足判...

綠營：邱莉莉、林志展暫時維持停權處分

民進黨台南市議長邱莉莉、副議長林志展被控賄選獲判無罪，台南市議會民進黨黨團認為要還給邱莉莉等人一個公道，期許中央黨部解除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。