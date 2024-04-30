綠營：邱莉莉、林志展暫時維持停權處分

民進黨台南市議長邱莉莉、副議長林志展被控賄選獲判無罪，台南市議會民進黨黨團認為要還給邱莉莉等人一個公道，期許中央黨部解除邱莉莉、林志展停權處分；但據了解，民進黨中評會當初的決議處分沒有但書，現階段將維持原來處分。

南市議會民進黨團指出，議長、副議長選舉案從選前到選後一直繪聲繪影，導致台南政局動盪，如今判決無罪，除感謝法院明察秋毫，也象徵正副議長選舉公正性，更還給參與投票的議員一個公道，希望黨中央適時解除邱、林停權處分，讓兩人與民進黨團繼續併肩為台南努力。

據了解，民進黨中評會去年二月開會討論，決議邱莉莉、林志展兩人因涉嫌賄選給予最高的停權三年處分，成為賴清德擔任黨主席後第一件開鍘的黨紀案。黨內人士指出，停權處分並沒有但書，不會因為獲判無罪就立即推翻處分，但也不排除未來中評會做出新決議，在此之前兩人將維持停權處分。

民進黨立委郭國文日前辦理登記參選民進黨台南市黨部主委，邱莉莉和林志展也到場相挺，郭國文昨獲悉邱、林二人無罪後表示，入罪一定要以罪證確鑿為前提，相信司法判決會有它客觀、一定的標準。