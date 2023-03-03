冷眼集／查案自我設限 反留下疑點

台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展及「操盤手」郭再欽等十人被依公職人員選舉罷免法起訴，檢方查辦賄選看似謝幕，但卻仍留下諸多疑點未解，市長黃偉哲的角色、與光電利益分配、八十八槍擊案的關聯性、台南這池水不淺，檢察官是否自我設限、敢不敢辦到底？

依起訴書，賄選案的犯罪態樣包括以手比「七」恐嚇議員如不從要開槍、郭再欽還搬出台南市長黃偉哲承諾可政治利益分配，有藍營議員不從、被半路帶上車，嚇到不敢回家睡覺。

議員間相互推舉議事主持的正、副議長，竟以宛如「組織暴力犯罪」手法肅殺、掠奪，成為地方自治史上腥風血雨的演出，全國民眾都對事情真相全貌好奇，難道檢方不好奇？

台南正、副議長角逐激烈，地方盛傳與光電龐大利益難以脫鉤，學甲八十八槍槍擊案主嫌洪政軍被遣返，稱是因郭再欽將光電利益「整碗捧去」，郭再欽為何如此關注正副議長選舉、為何能輕易抬出市長掛保證，不只議員、連市府聘雇人員都相信他與市府的關係匪淺，檢察官豈能蒙著眼說沒看見。

查辦賄選案，檢方動用羈押權，加上槍擊案犯嫌遣返，證據可互相支援，賄選案卻捨棄延押，也不聲押洪政軍，反以受刑人身分發監送洪執行，讓洪有串證可能，檢方難道自我製造證據斷點？

黃偉哲既可連任，對地方生態必不陌生，當賄選案有人提及黃偉哲的角色，為釐清案情，不該忽視任一可能破案線索，檢方卻不密訊蒐證，連讓黃偉哲說明的機會都沒有，難道有不能說的壓力？

從行政院前發言人陳宗彥當年在台南市府任職時被監聽到疑似涉貪、到此次黃偉哲在正副議長賄選案中的角色，檢方都輕輕放過、宛如遇官員就自動閉上雙眼，這樣的偵查品質，能夠讓老百姓信服？

檢察官將議會賄選案的「犯罪行為」查得栩栩如生，卻自動忽略市長的角色，對於案件真相，檢方是不想碰還是不敢碰？